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IQ Option. Международная компания с мировым именем

Рейтинг: 2.6/5 (16 голосов)

IQ Option. Международная компания с мировым именем

14.05.2022 23:09 / Экономика / Прочли: 3172 человек

IQ Option – это одна из ведущих брокерских компаний.

IQ Option – это одна из ведущих брокерских компаний. Платформа доступна на 20 языках и ежедневно объединяет инвесторов и трейдеров из более чем 150 стран. Клиентов и партнеров привлекает в первую очередь:

  • Безопасность. Компания имеет необходимые лицензии и огромный опыт работы.

  • Качество платформы. Бесплатно доступны все функции, необходимые клиентам.

  • Стабильность. Платформа успешно развивается вместе со своими сотрудниками с 2015 года, получив за это время немало наград.

  • Мировое признание. Компания известна в широких кругах и занимает ведущие места в различных рейтингах.

О компании IQ Option смело можно сказать, что это международный стартап, который идёт в ногу со временем. Офис IQ Option на Кипре был открыт в 2015 году. Изначально все рабочие задания исполнял всего один человек, постепенно штат пополнялся новыми сотрудниками, а на текущий момент в коллективе трудятся уже более 120 специалистов высокого класса. Команда IQ Option – это профессионалы, которые растут вместе с компанией, учатся и получают полезные навыки.

Как попасть на работу в международную компанию

У компании IQ Option нет офисов в России, поэтому работа в компании подойдет только тем, кто задумывается о переезде и работе в интернациональной среде. Работа в международной компании привлекает многих соискателей, ведь это гарант стабильности, а для многих просто работа мечты. Это отличный выбор для тех, кто хочет найти работу удаленно и при этом быть частью надежной мировой компании.

Работа из любой точки мира становится все привычнее. Все коммуникации в IQ осуществляются на английском языке, поэтому его знание – важный навык для сотрудников. Так как в компании работают ребята из разных стран – у нас принято отмечать праздники народов Португалии, Испании, Мексики, Бразилии. Работа в IQ Option действительно позволит вам иметь коллег и друзей по всему миру.

Направления работы

Помимо основных профессиональных обязанностей, сотрудники IQ Option занимаются Corporate Social Responsibility. Данное направление предполагает проведение целого ряда благотворительных акций и прочих аналогичных мероприятий по оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. Коллектив компании регулярно проводит сдачу крови, а также устраивает различные тематические благотворительные ярмарки. Одним из актуальных мероприятий является финансирование ряда проектов, нацеленных на противодействие распространения вируса COVID-19.

Команда IQ стремится создать максимально комфортную рабочую среду, которая развивает и мотивирует сотрудников. А также предоставить преимущества высшего класса, ориентированные на поддержку их физического, финансового и эмоционального благополучия. Всем своим сотрудникам IQ Option предлагает:

  • Конкурентоспособную оплату труда

  • 13-ю зарплату

  • Компенсация питания

  • Медицинское страхование

  • Компенсация занятий спортом

  • Возможность бесплатно арендовать корпоративный автомобиль

  • Тимбилдинги

  • Командные мероприятия и многое другое.

Сотрудники также часто принимают участие в профильных выставках и конференциях по всему миру. Благодаря этому, они могут обмениваться опытом с коллегами и знакомиться самыми современными методами работы в различных направлениях профессиональной деятельности. Это отличные возможности для роста — самостоятельно и вместе со своими товарищами по команде.

Актуальные вакансии IQ Option можно увидеть здесь. Работа мечты ждет вас!

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