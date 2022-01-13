С новыми габаритами Петра Красилова просто не узнать!

В последние годы артист Петр Красилов совсем пропал с телевидения, практически не снимается в кино. А вот в театре он весьма востребованный артист! Актер догадывается, что ему перестали режиссеры предлагать роли в своих картинах из-за его кардинального изменения во внешнем виде.

«То ли у меня нет времени, то ли они просто не хотят меня снимать! Все дело в том, что еще пять лет назад я был одним человеком, а сейчас я совершенно другой. У меня теперь совершенно другие габариты, другие формы. А все ведь помнят меня еще стройным мальчишкой! Как актера меня это совершенно не пугает, наоборот, так намного интереснее – сменить амплуа. Но, стереотипы есть, ведь меня многие помнят по сериалам «Бедная Настя» и «Не родись красивой!», - признался Петр Красилов в интервью Татьяне Устиновой на передаче «Мой герой».

Пользователи в Сети интернет не могли упустить такую возможность и обсудить внешность Красилова, многие посоветовали актеру взяться за свой внешний вид и привести себя в порядок.

«Кошмар, Петя! А каким же раньше красавчиком был!», «Конечно не хотят снимать в кино, ведь выглядит как 60-летний дедушка!», «Не узнаю своего любимого актера!»

Напомним, актер в прошлом году развелся со своей супругой, с которой прожил 16 лет. Петр Красилов и актриса Ирина Шебеко вместе воспитывали совместную дочь. Пара пыталась наладить отношения и попытаться спаси брак, но не удалось.