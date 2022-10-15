Из дома рэперши Megan Thee Stallion грабители вынесли около 400 тысяч долларов

27-летняя Меган Ти Жеребец стала жертвой вторжения в дом и кражи со взломом 13 октября, об этом сообщает издание TMZ. В то время как исполнительница «Savage» находится в Нью-Йорке, чтобы провести в эти выходные эпизод «Субботним вечером в прямом эфире», она обратилась в Twitter, чтобы выразить благодарность за то, что никто не пострадал в результате инцидента.





«Материальные вещи можно заменить, но я рада, что все в безопасности», — написала Меган вместе со смайликами в виде голубого сердца и молитвенных рук. И всего за несколько минут до этого твита она написала: «Вау» своим 7,6 миллионам подписчиков.





После трудных новостей Мэг пошла дальше в своих комментариях, сказав своим поклонникам, что ей нужно немного отдохнуть.

«Красотки, мне очень жаль, но после SNL мне действительно нужно сделать перерыв, я так устала, физически и эмоционально», — заключила хитмейкер. В четверг вечером, когда Меган не было дома, грабители якобы забрали драгоценности и деньги на сумму от 300 до 400 тысяч долларов из имущества звезды. TMZ также сообщил, что люди, которые ворвались в дом Меган, вошли в главную спальню и разбили стеклянную дверь, чтобы проникнуть внутрь.





Как упоминалось выше, в эту субботу она будет вести популярное комедийное шоу, но она также выступит в качестве музыкального гостя. 13 октября Меган отправилась в Instagram, чтобы поделиться закулисным взглядом на свое время на SNL.

«Красотки, вы все готовы к #stallionnightlive @nbcsnl», — написала она.

Это не первое ее выступление на шоу, так как она вышла на сцену еще в 2020 году, чтобы исполнить свой хит «Savage».





После дня кражи со взломом певица также поделилась рекламным видео для эпизода этой недели вместе с актрисой Хайди Гарднер. В очаровательном видео Меган учит Хайди произносить свой фирменный звук «а». «И позвольте мне сказать вам, что это будет настоящая «горячая девушка» SNL», — пошутила 39-летняя девушка, на что Меган ответила: «Хорошо, Хайди — а!» Затем давний комик этого шоу попыталась имитировать звук рэпера, на что Меган заверила ее, что это правильно, сказав: «Да!»





Новости о том, что Меган выступает и ведет шоу NBC, впервые появились 20 сентября, почти за месяц до того, как в ее дом вломились.