Алена Шишкова участвует в проекте «Звезды в Африке»
21.10.2022 19:08 / Шоу-бизнес / Прочли: 3377 человек
Бывшая партнерша рэпера Тимати Алена Шишкова стала одной из участниц нового сезона проекта «Звезды в Африке», только вот это событие не понравилось «красным».
29-летняя Алена Шишкова – российская гламурная модель и королева красоты, имеющая стройную и подтянутую фигуру. Правда другие участники проекта в данном случае не оценили эффектную внешность и идеальную фигуру. По мнению команды «красных» именно здесь необходим участник с крепким телосложением, выносливым, который поможет продвинуть команду вперед к победе.
Популярный видеоблогер, певица, актриса и основательница компании Kross Cosmetic Карина Кросс решила высказать все свое накопившееся недовольство относительно бывшей Тимати:
«Она фифочка! У нее такая природа, и это нормально, она такой человек! Но если честно, мне это очень не нравится», — призналась исполнительница.
Мнение Карины Кросс поддержал и сильный участник команды – Олег Верещагин. Хотя бывший КВНщик и резидент Comedy Club надеется, что она проявит себя и является не такой уж и слабенькой, каковой кажется на первый взгляд.
«Она хрупкая, да. По лицу видно, что пока стесняется. Но впечатление бывает обманчиво», — прокомментировал приходит новенькой шоумен.
На все претензии участников команды «красных» Алена Шишкова ответила, что и сама понимает и ощущает свою неуверенность в проекте, но имеет надежду на то, что сможет себя проявить с максимальной отдачей своих сил в условиях экстремальности:
«Я блогер, модель и мама своей любимой дочки Алисы. Я впервые в Африке, поэтому не знаю, чего мне ожидать», — делится впечатлениями блондинка.
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