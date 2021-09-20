Китайский гигант недвижимости вызывает опасения по поводу экономики
20.09.2021 10:31 / Экономика / Прочли: 695 человек
Китайская компания Evergrande начала расплачиваться с инвесторами в своем бизнесе по управлению активами недвижимостью, поскольку на этой неделе крупнейший в мире застройщик недвижимости столкнулся с серьезным испытанием.
Крупным банкам сказали, что они не будут получать процентные платежи по кредитам, срок погашения которых наступает в понедельник, в то время как процентные платежи в размере 84 миллионов долларов (61 миллион фунтов стерлингов) по облигациям компании также должны быть выплачены в четверг.
Акции компании упали на 15% на торгах в Гонконге в понедельник.
Обострение долговых проблем гиганта недвижимости вызвало опасения по поводу того, какое влияние его потенциальный крах может оказать на экономику Китая.
Почему у Evergrande проблемы?
Evergrande превратилась в одну из крупнейших компаний Китая, заимствовав более 300 миллиардов долларов (217 миллиардов фунтов стерлингов).
В прошлом году Пекин ввел новые правила, регулирующие размер задолженности крупных девелоперов.
Новые меры побудили Evergrande предлагать свою недвижимость со значительными скидками, чтобы обеспечить поступление денег для поддержания бизнеса на плаву.
Теперь он изо всех сил пытается выплатить проценты по своим долгам.
Эта неопределенность привела к падению стоимости акций Evergrande примерно на 85% в этом году. Ее облигации также были понижены глобальными рейтинговыми агентствами.
Почему это имеет значение, если Эвергранд рухнет?
Есть несколько причин, по которым проблемы Evergrande серьезны.
Во-первых, многие люди покупали недвижимость у Evergrande еще до начала строительных работ. Они внесли вклады и потенциально могут потерять эти деньги в случае банкротства.
Есть также компании, которые ведут бизнес с Evergrande. Фирмы, включая строительные и проектные фирмы, а также поставщиков материалов, рискуют понести крупные убытки, что может привести к банкротству.
В-третьих, это потенциальное влияние на финансовую систему Китая.
«Финансовые последствия будут иметь далеко идущие последствия. Evergrande, как сообщается, должна деньги примерно 171 отечественному банку и 121 другой финансовой компании», - сказал BBC Мэтти Бекинк из Economist Intelligence Unit (EIU).
Если Evergrande не выполняет свои обязательства, банки и другие кредиторы могут быть вынуждены предоставлять меньше ссуд.
Это может привести к так называемому кредитному кризису, когда компании изо всех сил пытаются занять деньги по доступным ставкам.
Кредитный кризис был бы очень плохой новостью для второй по величине экономики мира, потому что компаниям, которые не могут брать кредиты, трудно расти, а в некоторых случаях они не могут продолжать свою деятельность.
Это также может нервировать иностранных инвесторов, которые могут рассматривать Китай как менее привлекательное место для размещения своих денег.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Афганистан: талибы незаконно убили 13 этнических хазарейцев
05.10.2021 21:41 / В миреТалибы убили 13 этнических хазарейцев, в том числе девушку-подростка.Организация Amnesty International заявила...
Споры о правах на рыбную ловлю: Франция предупреждает, что двустороннее сотрудничество Великобритании находится под угрозой
05.10.2021 21:36 / ОбществоФранция усилила давление на Великобританию по поводу прав на рыбную ловлю после Брексита, предупреждая, что дв...
Covid-19: Ирландия близка к подавлению вируса
05.10.2021 21:31 / ОбществоРеспублика Ирландия «близка к подавлению» Covid-19, заявил высокопоставленный представитель Национальной групп...
Кофе с лимоном помагает сбросить вес
05.10.2021 18:54 / ОбществоКофе с долькой лимона помогает не только похудеть, но и избавиться от токсинов, нормализовать работу пищеварит...
Дональд Трамп подал в суд на Twitter
05.10.2021 16:46 / ИнтернетВ начале года учетные записи Дональда Трампа заблокированы в большинстве крупных американских социальных сетей...
Сбой в работе соцсетей назвали крупнейшим в истории
05.10.2021 16:39 / ИнтернетНакануне произошло что-то невероятное - более 6:00 оставались недоступными Facebook, Instagram и WhatsApp. Теп...
Ученые спрогнозировали состояние Земли к 2500 году
04.10.2021 11:18 / НаукаСуществует три возможных пути развития нашей планеты до 2500 года.Специалисты, входящие в состав группы Межпра...
Авиакатастрофа в Милане: восемь человек погибли при врезании частного самолета в здание
04.10.2021 10:38 / ПроисшествияЧастный самолет врезался в пустой офисный блок в северном итальянском городе Милан, в результате чего погибли ...
Шахин: тропический циклон обрушился на Оман и Иран, убив девять человек
04.10.2021 10:35 / В миреПо меньшей мере девять человек погибли после того, как тропический циклон Шахин обрушился на части Ирана и Ома...
Судану не хватает предметов первой необходимости после блокады порта
04.10.2021 10:25 / В миреПравительство Судана заявляет, что страна находится на грани исчерпания основных лекарств, топлива и пшеницы....
Источник: https://www.starslife.ru/
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар