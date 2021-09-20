Китайский гигант недвижимости вызывает опасения по поводу экономики





Крупным банкам сказали, что они не будут получать процентные платежи по кредитам, срок погашения которых наступает в понедельник, в то время как процентные платежи в размере 84 миллионов долларов (61 миллион фунтов стерлингов) по облигациям компании также должны быть выплачены в четверг.

Акции компании упали на 15% на торгах в Гонконге в понедельник.

Обострение долговых проблем гиганта недвижимости вызвало опасения по поводу того, какое влияние его потенциальный крах может оказать на экономику Китая.

Почему у Evergrande проблемы?

Evergrande превратилась в одну из крупнейших компаний Китая, заимствовав более 300 миллиардов долларов (217 миллиардов фунтов стерлингов).

В прошлом году Пекин ввел новые правила, регулирующие размер задолженности крупных девелоперов.

Новые меры побудили Evergrande предлагать свою недвижимость со значительными скидками, чтобы обеспечить поступление денег для поддержания бизнеса на плаву.

Теперь он изо всех сил пытается выплатить проценты по своим долгам.

Эта неопределенность привела к падению стоимости акций Evergrande примерно на 85% в этом году. Ее облигации также были понижены глобальными рейтинговыми агентствами.

Почему это имеет значение, если Эвергранд рухнет?

Есть несколько причин, по которым проблемы Evergrande серьезны.

Во-первых, многие люди покупали недвижимость у Evergrande еще до начала строительных работ. Они внесли вклады и потенциально могут потерять эти деньги в случае банкротства.

Есть также компании, которые ведут бизнес с Evergrande. Фирмы, включая строительные и проектные фирмы, а также поставщиков материалов, рискуют понести крупные убытки, что может привести к банкротству.

В-третьих, это потенциальное влияние на финансовую систему Китая.

«Финансовые последствия будут иметь далеко идущие последствия. Evergrande, как сообщается, должна деньги примерно 171 отечественному банку и 121 другой финансовой компании», - сказал BBC Мэтти Бекинк из Economist Intelligence Unit (EIU).

Если Evergrande не выполняет свои обязательства, банки и другие кредиторы могут быть вынуждены предоставлять меньше ссуд.

Это может привести к так называемому кредитному кризису, когда компании изо всех сил пытаются занять деньги по доступным ставкам.

Кредитный кризис был бы очень плохой новостью для второй по величине экономики мира, потому что компаниям, которые не могут брать кредиты, трудно расти, а в некоторых случаях они не могут продолжать свою деятельность.

Это также может нервировать иностранных инвесторов, которые могут рассматривать Китай как менее привлекательное место для размещения своих денег.



