Маргарита Суханкина решилась на операцию по ушиванию желудка

58-летняя оперная певица, исполнительница хита «Музыка нас связала» решилась на процедуру гастрошунтирования не только ради улучшения внешнего вида. Лишний вес повлиял на выполнение самых элементарных бытовых дел, например: нагнуться и завязать себе шнурки на обуви. Маргарита перепробовала множество видов диет прежде, чем прийти к такому кардинальному методу:





«С возрастом метаболизм меняется. Раньше я весила 100 килограмм, а теперь вернулась в свои привычные 70, с таким весом я прожила практически полжизни. Это было необходимо прежде всего для моего здоровья и хорошего самочувствия!», - призналась Суханкина.





Как правило, после резкого похудения пациентам требуется дополнительная пластическая операция «бодилифтинг» (удаление лишней кожи после операции), но певица решила этот вопрос с помощью активных физических нагрузок.

Также артистка призналась, что применяет уколы красоты, чтобы избавиться от морщинок в носогубной складке и на лбу.