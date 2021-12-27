Дочь Джигана срочно госпитализировали этой ночью

О том, что у Леи возникли проблемы со здоровьем Оксана Самойлова услышала по телефону от врача и срочно направилась домой к ребенку.

«Раньше я не рассказывала, что у Леи есть хроническое заболевание. Вчера я была в гостях, а супруг уехал по делам. Я подумала, что вызову врача, пусть он посмотрит и проверит, все ли в порядке. Мне перезвонил врач и опешил: «Срочно приезжайте! У ребенка пневмония, воспаление легких…последняя стадия…времени нет. Забираем девочку на госпитализацию!» Лею увезли одну в больницу. Я несусь на машине по снесу в адской панике со скоростью 200км/час. Собрала вещи и поехала в больницу. Денис тоже туда поехал, но хорошо, что он не слышал вердикта врача», - сообщила Самойлова.

После тщательного обследования стало известно и том, что врач ошибся. Легкие девочки чистые, повода для беспокойства нет.

«Сделали КТ, сдали анализы, слава Богу, что диагноз не подтвердился. Прописали лечение и выписали домой лечиться», - добавила Оксана.

На данный момент состояние здоровья Леи улучшается, температура нормализовалась и появился аппетит.

«Я не спала всю ночь, слушала, как дышит Лея. Уже все хорошо, но врач так напугал, что до сих пор дергается глаз. Самое страшное в жизни, когда болеет твой ребенок!», - подытожила многодетная мама.