Дочь Джигана срочно госпитализировали этой ночью
27.12.2021 22:25 / Шоу-бизнес / Прочли: 229 человек
Прошлой ночью у дочери модели и дизайнера Оксаны Самойловой, и рэп-исполнителя Джигана поднялась высокая температура, пришлось экстренно вызывать скорую помощь. В этот момент дома не было ни отца, ни матери. Мама все это время была на связи с лечащим врачом.
О том, что у Леи возникли проблемы со здоровьем Оксана Самойлова услышала по телефону от врача и срочно направилась домой к ребенку.
«Раньше я не рассказывала, что у Леи есть хроническое заболевание. Вчера я была в гостях, а супруг уехал по делам. Я подумала, что вызову врача, пусть он посмотрит и проверит, все ли в порядке. Мне перезвонил врач и опешил: «Срочно приезжайте! У ребенка пневмония, воспаление легких…последняя стадия…времени нет. Забираем девочку на госпитализацию!» Лею увезли одну в больницу. Я несусь на машине по снесу в адской панике со скоростью 200км/час. Собрала вещи и поехала в больницу. Денис тоже туда поехал, но хорошо, что он не слышал вердикта врача», - сообщила Самойлова.
После тщательного обследования стало известно и том, что врач ошибся. Легкие девочки чистые, повода для беспокойства нет.
«Сделали КТ, сдали анализы, слава Богу, что диагноз не подтвердился. Прописали лечение и выписали домой лечиться», - добавила Оксана.
На данный момент состояние здоровья Леи улучшается, температура нормализовалась и появился аппетит.
«Я не спала всю ночь, слушала, как дышит Лея. Уже все хорошо, но врач так напугал, что до сих пор дергается глаз. Самое страшное в жизни, когда болеет твой ребенок!», - подытожила многодетная мама.
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