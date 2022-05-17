Новый бойфренд Анастасии Волочковой снял для отдыха целый остров в Турции
17.05.2022 17:45 / Шоу-бизнес / Прочли: 1016 человек
Еще в начале года балерина улетела отдыхать на Мальдивы с мускулистым красавцев по имени Сергей, правда тогда за весь респектабельный отдых платила блондинка со своего кошелька. Но даже это не способствовало развитию идеальных отношений, и вскоре очередной ухажер канул в летопись бытия. Печальный опыт никак не отразился на желании Волочковой вновь найти свою любовь и уже спустя короткое время закрутить еще один курортный роман.
46-летняя Анастасия Волочкова отправилась в очередной раз отдыхать в Турцию. Вот только как показалось изначально поклонникам, она туда улетела наслаждаться солнцем и теплым песком не в полном одиночестве!
Вчера на своей странице в социальной сети Волочкова похвасталась подписчикам о том, что отдыхает не одна, а также, что частный остров специально арендовали лишь для ее персоны.
«Снят для меня прекрасным человеком, с которым мне чудесно! Быть любимой – это счастье! Невероятное романтическое путешествие!», - заинтриговала своих подписчиков блондинка.
Также Анастасия показала фанатам апартаменты и вид из окна. Вилла расположена прямо у берега моря, а с террасы можно спуститься в бассейн.
Во время записи видео для поклонников Волочкова восторженно отзывалась о сюрпризе:
«Скажите фантастика какая! Просто сказка!?», - реагировала артистка.
Утром Волочкова наслаждалась прогулкой по морской глади на яхте, по данному поводу она запечатлела видео ролик, в котором были видны прекрасные достопримечательности с горами вокруг, а также ноги двух влюбленных. Кто именно отдыхает рядом с бывшей примой театра Волочкова пока не раскрывает!
Многие из поклонников подозревают, что отдых организовал Олег, с которым Анастасия встречалась еще в прошлом году, до встречи с банщиком Сергеем.
После расставания с участником телевизионной передачи «Давай поженимся» Волочкову снова видели в компании Олега, возможно он утешал и помогал бывшей балерине пережить горечь расставания с альфонсом:
«Оплачивала все сама, включая вино и сигареты. Для меня это неприятный момент, не люблю на плечах нести мужчин, хотя признаю, что неоднократно такое делала!», - сетовала Анастасия Волочкова.
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