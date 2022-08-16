Крапивина об образе Анны Asti: «Беги к парикмахеру, а то узнавать перестанут»

Анна Asti также прокомментировала сообщения публики насчёт «схожести» с образом Светланы Лободы. Она отвечала, что с уважением относится к творчеству Лободы и её личности, видит некоторые схожести образами, однако не согласна с его «единством», говоря, что их облики таки отличаются. Данную ситуацию также прокомментировал и режиссёр Нателла Крапивина, которая в 2021 году расторгла контракт со Светланой.





Высмеять лик Анны Крапивина решилась вновь, когда стал известным тот факт, что перед концертом для широкой публики в городе Рига, украинская артистка Анна подстригла себе волосы – «Беги скорее к парикмахеру, а то узнавать перестанут», - уколола соперницу экс-продюсер Лободы. Впрочем, чтобы не начинать конфликт на широкую публику и не сталкивать лбами поклонников с обеих сторон, в подписи к своему комментарию она добавила, что не хотела задеть. «Asti, ссори, ничего личного».





Возможно, это очередной повод напомнить о себе после завершения работы Крапивиной с Лободой, к тому же последняя в своё время продолжает заниматься общественными делами, в направлении творчества у Светланы видимо пока ничего не намечается. Чего не скажешь про Анну Asti – она продолжает свой карьерный путь – после недавнего релиза своего альбома-новинки, она, кроме анонса нового альбома, продолжает усердную работу над записью клипов для своих песен и гастроли по городам России.





Напомним, что недавно Светлана Лобода попала в политический скандал относительно ситуации в мире. Во время концерта в рижском порту певица продолжила исполнения песен на русском языке, хотя активно критикует российское население и правительство. Свой скачок популярности Лобода набрала в России – тут она некоторое время проживала в Подмосковье и стала популярной. Однако теперь Светлана перебралась в Европу. Восстановит ли Лобода свою прежнюю популярность и сможет ли снова занять высокие позиции музыкальных чардов – покажет время.