Индекс сохранности биоразнообразия как новый инструмент для оценки биоразнообразия





По словам исследователей, низкое положение Великобритании в рейтинговой таблице связано с промышленной революцией, которая изменила ситуацию.

В последние годы в Великобритании наблюдается относительно стабильный уровень биоразнообразия, хотя и на «очень низком уровне», - объясняла на брифинге исследователь группы доктор Адриана Де Пальма.

Оценку опубликовали накануне конференции ООН по биоразнообразию, COP 15, организованной Китаем, огромной страной с почти 10% видов растений и 14% животных на Земле.

Мировые лидеры участвуют в недельных виртуальных переговорах, которые рассматриваются как решающие в повышении амбиций по замедлению утраты природы в преддверии личных переговоров в Куньмине, Китай, в апреле следующего года и конференции по климату в Глазго в конце месяца.



