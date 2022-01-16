Анастасия Костенко показала фигуру без ретуши во время отдыха на Мальдивах
16.01.2022 20:17 / Интернет / Прочли: 531 человек
Модель и многодетная мама Анастасия Костенко часто радует поклонников счастливыми семейными снимками. Публикация жена Дмитрия Тарасова часто баловала и в период всех трех беременностей.
Спустя 3 месяца после рождения третьего ребенка – сына Алексея, Анастасия Костенко отправилась на отдых вместе с супругом. Отдых на жарком пляже на Мальдивах, естественно, располагает показывать свою фигуру в купальниках.
Увидев формы Костенко, подписчицы восхищались, как прекрасно выглядит модель немного времени спустя третьи роды:
«Как для многодетной мамы, выглядишь просто восхитительно!», «Фигура просто прекрасная, вам только рожать и рожать!», «Глядя на вас и не скажешь, что родила троих!»
Однако, некоторые заметили свисающий животик, который Костенко прятала с помощью ретуши. Хейтеры не замедлили с колкими комментариями:
«На странице мужа хрюшка, а на своей странице стройная красавица!»,
«Видно, что Настя пополнена в ногах и по бокам!».
Стоит отметить, что и сама Настя Костенко признает, что до сих пор не пришла в форму после третьих родов:
«Вот теперь и я услышала от мамы: «Втяни живот!» Ну ничего, хорошего человека должно быть много! Впрочем, как и загара, и фотографий с отдыха! Так что прилипни загар, прилипни!»
К счастью, большинство поддержали Настю, написав, что многие так не выглядят даже ни разу не рожав, не то что с тремя маленькимидетьми!
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