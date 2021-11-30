На 75-м году жизни умер авиаконструктор Руслан Комаев

О трагедии сообщил Телеграмм-канал «Роскосмоса».

В заявлении канала в социальной сети сообщалось:

«На 75-м году жизни скончался конструктор космических аппаратов, лауреат Госпремии Руслан Комаев. Он занимал должность 1-го заместителя НПО Лавочкина. Ученый занимался разработкой, изготовлением, сборкой и испытанием более пяти ста космических аппаратов».

Руслан Владимирович Комаев родился 20 июня 1947 года. После окончания МАИ факультета космических летательных аппаратов, направлен в НПО им. С.А. Лавочкина, где проработал более 45 лет. Здесь прошел карьеру от мастера до 1-го заместителя генерального директора. Из 500 космических аппаратов под руководством изготовления, сборки и испытания Комаева – 205 были запущены.

Был неоднократно награжден почетными премиями, званиями и медалями. В частности, медаль «Роскосмоса», медаль «Во славу Осетии», несколько наград Федерации космонавтики России, Руслану Владимировичу присвоено звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».