Виктория Боня вернулась с похода с отеками по всему телу

Но это не самое большое огорчение для Бони, внешность телеведущей претерпела больших изменений. Нижняя часть лица приобрела красно-коричневый оттенок, губа приобрела отечность и весьма неестественную форму, а также потрескались. 42-летняя бизнесвумен оправдалась перед своими поклонниками в социальной сети:





«Одной из издержек восхождений является вот такой загар альпиниста, похожий на неудачный контуринг. Он возникает из-за отражения ультрафиолетовых и инфракрасных лучей от снега. Создается эффект линзы. Кристально-белый снег, яркое солнце и сухая погода — в горах достаточно 5-10 минут, чтобы загореть и даже покраснеть. Защиты с высочайшей SPF бессильны, хотя у меня еще не так ужасно все. Из-за высокой опасности снежной слепоты, практически всегда на лице большие очки. Еще из минусов это отеки всего — от ног до лица. Губы увеличились раза в три, наверное, обветрились и потрескались», — написала Виктория в соцсетях.





Во время восхождения на вершину Манаслу на высоту 8156 метров у Виктории Бони возникли трудности со здоровьем: затруднительно проходила акклиматизация, отекало все тело, возникали судороги и развилась горная болезнь. Давнюю мечту осуществить не останавливало даже возникший микроотек мозга и скапливание жидкости в легких. В конце концов, когда на вершине было уже небезопасно находиться – группу вместе со звездой реалити-шоу «Дом-2» развернули. На данный момент она отдыхает в Эмиратах.





На ужасающие заголовки в СМИ типа: «От былой красоты не осталось и следа», «изменилась до неузнаваемости», «лицо обезображено» Виктория Боня отреагировала так:

«Что сказать? Не так страшен черт, как его малюют. Дайте недельку отдохнуть и буду снова сиять и блистать», — заверила звезда.