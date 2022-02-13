Пластический хирург откровенно о внешности Веры Алентовой и лопнувшем грудном имплантате Леры Кудрявцевой

За последние несколько лет поклонники Веры Алентовой обратили внимание и бурно дискутируют на эту тему, что внешность звезды уж чересчур кардинально изменилась. До того лицо ее стало неестественным, что об этом многие просто не желают молчать. На эту тему высказался также и пластический хирург, доцент Тагир Файзуллин, который просит публику не спешить с выводами:

«Это любимый метод журналистов – сразу найти виновных! А вы все не задумывались, что это пожелание самой Алентовой, может она сама выбрала такой стиль и образ! Может она счастлива и довольна результатами!? Тут необходимо разговаривать с пациентом. Мы, как пластические хирурги не можем навязывать своего собственного эстетического мнения. Мы должны выслушать пациента, понять его желания и подобрать необходимую методику для достижения результата!», - высказал свою точку зрения хирург Тагир Файзуллин.





Ни для кого не секрет, что после хирургической процедуры могут возникнуть осложнения. Именно так произошло с телеведущей Лерой Кудрявцевой, когда у нее лопнул грудной имплант.

«15 лет назад поставила грудные импланты, на сертификате было написано: «Пожизненная гарантия». Каждый год проходила все необходимые обследования, в том числе УЗИ и МРТ. Только во время очередного обследования узнала вердикт, порван левый имплант. Причем это происходило примерно пять шесть лет. Я вообще ничего не ощущала, кроме того, что изменилась форма груди, как-то все поехало. На УЗИ никаких разрывов не показывало, только небольшое скопление жидкости. Я не призываю вас принимать каких-то решений, просто внимательно проверяйте состояние своих имплантатов!», - рассказывала ранее Лера Кудрявцева.

Тагир Файзуллин в интервью журналистам изданию «Starhit» признался, что и в ситуации с Лерой Кудрявцевой не стоит сильно драматизировать:

«К сожалению, я не знаю досконально ситуацию с Лерой Кудрявцевой, я не являюсь ее лечащим хирургом. Имплант может порваться – такое бывает, хотя и весьма редко. Возможно, был технический брак самого импланта. Также нужно учитывать состояние конкретного организма, он может отторгать инородное тело. Бывают, возникают воспалительные реакции и происходит отторжение импланта. Процент таких осложнений составляет из общего числа примерно 0,01%. При соблюдении всех рекомендаций, никаких осложнений возникнуть не должно!», - рассказала изданию Starhit пластический хирург Тагир Файзуллин.