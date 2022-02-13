Пластический хирург откровенно о внешности Веры Алентовой и лопнувшем грудном имплантате Леры Кудрявцевой
13.02.2022 20:31 / Интернет / Прочли: 180 человек
Многие звезды российского шоу-бизнеса не скрывают того факта, что все они в той или иной степени прибегали к помощи пластического хирурга. В число таких людей не входит актриса Вера Алентова. Она никогда не комментирует свою личную жизнь, а также сложившиеся проблемы со здоровьем и внешностью.
За последние несколько лет поклонники Веры Алентовой обратили внимание и бурно дискутируют на эту тему, что внешность звезды уж чересчур кардинально изменилась. До того лицо ее стало неестественным, что об этом многие просто не желают молчать. На эту тему высказался также и пластический хирург, доцент Тагир Файзуллин, который просит публику не спешить с выводами:
«Это любимый метод журналистов – сразу найти виновных! А вы все не задумывались, что это пожелание самой Алентовой, может она сама выбрала такой стиль и образ! Может она счастлива и довольна результатами!? Тут необходимо разговаривать с пациентом. Мы, как пластические хирурги не можем навязывать своего собственного эстетического мнения. Мы должны выслушать пациента, понять его желания и подобрать необходимую методику для достижения результата!», - высказал свою точку зрения хирург Тагир Файзуллин.
Ни для кого не секрет, что после хирургической процедуры могут возникнуть осложнения. Именно так произошло с телеведущей Лерой Кудрявцевой, когда у нее лопнул грудной имплант.
«15 лет назад поставила грудные импланты, на сертификате было написано: «Пожизненная гарантия». Каждый год проходила все необходимые обследования, в том числе УЗИ и МРТ. Только во время очередного обследования узнала вердикт, порван левый имплант. Причем это происходило примерно пять шесть лет. Я вообще ничего не ощущала, кроме того, что изменилась форма груди, как-то все поехало. На УЗИ никаких разрывов не показывало, только небольшое скопление жидкости. Я не призываю вас принимать каких-то решений, просто внимательно проверяйте состояние своих имплантатов!», - рассказывала ранее Лера Кудрявцева.
Тагир Файзуллин в интервью журналистам изданию «Starhit» признался, что и в ситуации с Лерой Кудрявцевой не стоит сильно драматизировать:
«К сожалению, я не знаю досконально ситуацию с Лерой Кудрявцевой, я не являюсь ее лечащим хирургом. Имплант может порваться – такое бывает, хотя и весьма редко. Возможно, был технический брак самого импланта. Также нужно учитывать состояние конкретного организма, он может отторгать инородное тело. Бывают, возникают воспалительные реакции и происходит отторжение импланта. Процент таких осложнений составляет из общего числа примерно 0,01%. При соблюдении всех рекомендаций, никаких осложнений возникнуть не должно!», - рассказала изданию Starhit пластический хирург Тагир Файзуллин.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
В 2022 году Фигуристка Камила Валиева расплакалась на плече у тренера Этери Тутберидзе
13.02.2022 20:48 / Спорт15-летней Камиле Валиевой приходится очень нелегко, ведь сегодня решится будет ли она продолжать соревнования ...
Канье Уэст выпустил плакат с именами и фото друзей, а также своих нынешних врагов
13.02.2022 20:02 / В миреКанье Уэст также сослался на свою давнюю вражду с Тейлор Свифт на постере, а также на свою недавнюю драму с Би...
Впервые за все время расставание Курбан Омаров добродушно отозвался о бывшей жене
13.02.2022 19:45 / Шоу-бизнесЕще прошлым летом расстались супружеская пара Ксения Бородина и Курбан Омаров. Развод не прошел тихо и скромно...
София Ротару употребляет алкоголь только в окружении своей семьи
13.02.2022 19:11 / Шоу-бизнесБывший директор певицы Софии Михайловны Ротару только недавно вышла из тюрьмы, а уже поведала о своей экс-нача...
Карен Шахназаров пытается через суд забрать квартиру у дочери
12.02.2022 23:28 / ОбществоПопулярный режиссер Карен Шахназаров длительный период не общался со своей дочерью. Она проживала длительный п...
Первая жена Дмитрия Тарасова опубликовала фото с детьми его третьей жены
12.02.2022 22:58 / ИнтернетПервая жена футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фотографию,...
Мирослава Карпович рассталась с Павлом Прилучным?
12.02.2022 20:55 / Шоу-бизнесВсе чаще начали появляться слухи о том, что актриса Мирослава Карпович рассталась с актером Павлом Прилучным. ...
Вчера скончалась актриса Евгения Брик и уже известна причина смерти
11.02.2022 22:26 / ПроисшествияЖурналистка Екатерина Гордеева сообщила трагическую новость – после продолжительной борьбы с болезнью умерла а...
Реакция Ксении Бородиной на роман с замужней женщиной Курбана Омарова
10.02.2022 22:10 / Шоу-бизнесПосле расставания с ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксенией Бородиной Курбан Омаров долго не горевал в одиночестве...
Владимир Конкин никак не может пережить потерю своей дочери
10.02.2022 20:36 / ПроисшествияВ сентябре 2020 года случилась страшная трагедия в семье актера Владимира Конкина, погибла его дочь София. Дев...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар