Изменение климата: принц Уэльский с пониманием относится к гневу протестующих





Чарльз считает, что такие действия, как перекрытие дорог, «бесполезны».





Но он сказал, что полностью понимает "разочарование" участников кампании по борьбе с изменением климата и предупредил о «катастрофических» последствиях, если не будут предприняты более амбициозные меры по борьбе с изменением климата.

Выступая в саду своего дома в поместье Балморал в Абердиншире, принц сказал, что мир слишком долго не осознавал опасности изменения климата. Он беспокоился, что мировые лидеры будут «просто разговаривать», когда встретятся в Глазго в ноябре на решающей конференции ООН по климату.





«Проблема в том, чтобы начать действовать на местах», - сказал он.





Принц Уэльский сказал Би-би-си, что он понимает, почему активисты таких организаций, как Extinction Rebellion, выходят на улицы, чтобы требовать действий по борьбе с изменением климата.





Принц Чарльз сказал, что такие действия, как перекрытие дорог, «бесполезны». Он полностью понимает "разочарование" участников кампании по борьбе с изменением климата и он предупредил о «катастрофических» последствиях, если не будут предприняты более амбициозные меры по борьбе с изменением климата.

Выступая в саду своего дома в поместье Балморал в Абердиншире, принц сказал, что мир слишком долго не осознавал опасности изменения климата.





Он беспокоился, что мировые лидеры будут «просто разговаривать», когда встретятся в Глазго в ноябре на решающей конференции ООН по климату.





«Проблема в том, чтобы начать действовать на местах», - сказал он.



