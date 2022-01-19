Новые подробности недолго пролившегося брака Прохора Шаляпина и Татьяны Клаудии Дэвис
19.01.2022 19:14 / Криминал / Прочли: 857 человек
Уже несколько дней спустя проведение шикарной свадьбы Прохора Шаляпина и Татьяны Клаудии Дэвис все пошло наперекосяк. Сперва заболели на COVID-19 родители невесты, а потом и сама новоиспеченная миллионерша-жена Татьяна. В отличие от родителей, которые, впрочем, хоть и тяжело перенесли болезнь, но остались живыми, дочь спасти не удалось ни за какие деньги. Через полтора месяца женщина умерла, а Прохор Шаляпин остался вдовцом, так и не насладившись супружеской шикарной жизнью.
Певец казался фанатам, весьма подавленным от случившегося, но были и те, кто считал такие чувства наигранными. Многие недоброжелатели предположили, что Прохор Шаляпин решил избавиться он супруги, чтобы быстро завладеть ее состоянием. На данный момент у Прохора Шаляпина во владении есть несколько элитных недвижимостей, которые он переписал на своих родственников, а теперь с помощью лиц, причастных к преступных группировкам, пытается вернуть имущество.
На такие подозрение в адрес Шаляпина указывают и показания помощницы Татьяны, которая выполняла поручения относительного того, чтобы измельчать неизвестные ей названия лекарственных препаратов в таблетках и подсыпать жене в пищу.
На шоу «На самом деле», транслирующем на Первом канале, помощница Джозефин Куэнджин так и сказала:
«Я выполняла указания Прохора. Измельчала пилюли и добавляла их в еду для Татьяны», - призналась женщина.
Шаляпин вообще в шоке от данного заявление, он сказал, что вообще видел эту женщину первый раз.
«Какие пилюли. Она не то, что есть, пить толком не могла. Настолько Тане было плохо. Да, нам поставляли домой спортивное питание в порошках, потому что у жены с фирмой был подписан контракт. А персонал я вообще не видел в глаза, они приходили, убирали в доме и уезжали», - признался звезда.
А вслед за домработницей Шаляпина принялась разоблачать модель Полина Бардо. Она заявила, что они тайно встречалась, когда тот еще был женат. Девушка заявила, что он пообещал на ней жениться, а также купить машину и квартиру.
Также подключилась и фармацевт, которая рассказала, что якобы Прохор у нее интересовался, как убить человека таким образом, чтобы не вызвать никаких подозрений.
Полиграфолог расставил все по своим местам, оказывается он действительно интересовался такими препаратами, но исключительно из опасений за свою собственную жизнь, а не с целью отравить Татьяну.
Эксперт шоу «На самом деле» Роман Устюжанин также опроверг и версию с вымогательством недвижимости, а также слова модели Полины Бардо. Но на вопрос причастен ли он к смерти Татьяны Клаудии Дэвис Прохор Шаляпин снял датчики детектора лжи, тем самым решив завершить тестирования.
«Этот вопрос меня оскорбляет! Я настолько устал от этих вопросов!», - завершил Прохор.
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