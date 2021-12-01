Неизвестные ранее подробности смерти Станислава Жданько

Все произошло во время посиделок с друзьями 13 апреля 1978 года. Малявина вместе с гражданским мужем Станиславом Жданько позвали коллег посидеть, обсудить новости тетра, будущие проекты. После вечеринки пара начала конфликтовать из-за чего Валентина выпила бокал вина. Это не понравилось партнеру, а когда она снова вернулась в комнату, то обнаружила окровавленное тело Жданько. Врачам оставалось лишь констатировать факт смерти актера.

Было несколько версий смерти, одна из них – самоубийство. За отсутствием состава преступления дело было закрыто именно по данной версии. Были слухи, что за Малявину вступилась супруга Брежнева, которая была любительницей творчества актрисы.

Но, через 5 лет дело возобновили и актрисе дали уже срок, посадив на 9 лет. Артистка отсидела 4,5 года и вышла по амнистии. В доказательство следователи приводили такие факты: соседи слышали, как она кричала: «Это я его убила!», судебно-медицинская экспертиза установила, что Жданько не мог сам себе вонзить нож, а также признание самой актрисы своей лучшей подруге.

Стоит отметить, что позже Валентина Малявина все отрицала, мол она не могла так поступить с любимым человеком.





О том, что актриса не могла совершить данное преступление говорит и Елена Санаева:

«Валя была ростом 1,63, а Стас под 2 метра. Даже если бы она и хотела это сделать, то отскочила в мгновение. Так уже однажды было – она отлетела и сломала себе ребро об плиту!», - заступилась заслуженная артистка Елена Санаева.



