Дочь звезды-реалити-шоу Канди Буррусс похудела до невероятной отметки
18.10.2022 20:18 / В мире / Прочли: 3429 человек
Звезда реалити-сериала «RHOA» не могла не похвастаться своей девочкой. Райли создавала впечатление «супермодели», расхаживая по конференции.
Канди Буррусс рассказала о 20-летней дочери Рили Буррусс во время BravoCon в Нью-Йорке в минувшие выходные. 46-летняя звезда сериала «Настоящие домохозяйки Атланты» сказала, что Рили излучала настоящие «флюиды супермодели», когда хвасталась результатами своего похудания на Балу легенд Энди Коэна в пятницу вечером, 14 октября.
Рили излучала уверенность, надев яркое синее клетчатое платье на красную дорожку. Ее стройная фигура была продемонстрирована в панковском платье без бретелек. Выглядя величественно, она высунула одну ногу из платья и раскинула длинные локоны по плечам. Массивные сапоги придали ее рокерскому образу еще один крутой штрих, в то время как она выглядела гламурно с макияжем.
Канди одобрила образ в Instagram. Певица и звезда реалити-шоу опубликовала этот образ в своих социальных сетях, сказав подписчикам: «Мой ребенок @rileyburruss излучает флюиды супермодели!»
Старшей дочери Канди было всего 7 лет, когда ее мама дебютировала в сериале. На протяжении многих лет она терпела изрядную долю издевательств по поводу своего веса. Когда ей было 16, она усердно работала, чтобы изменить вес со 100 килограмм до 76, но похоже, что ее путь к здоровью продвинул ее еще дальше.
Рили признала свою трансформацию веса в недавнем TikTok, где она тряхнула волосами и улыбнулась в камеру, пока играл звук супермодели Беллы Хадид. Вверху было написано: «Когда мои комментарии меняются с «ей нужно похудеть» на «вырвало».
Канди, автор песен, получившая премию «Грэмми», в дополнение к звезде «Браво», объяснила, насколько болезненными были комментарии о весе Рили, в интервью изданию People в августе 2022 года.
«Я презираю это», — сказала она. «Меня это так сильно беспокоит».
«Все уже знают, что Рили решала свои проблемы с весом, когда росла на виду у публики. Люди комментировали ее тело и говорили что-то о ее внешнем виде, и это действительно кипятило мою кровь». Она продолжила: «Вы можете справиться с чем угодно сами, но вы не хотите, чтобы над вашими детьми издевались в Интернете. Это просто ужасно».
«К счастью, у Рили толстая кожа, и это не беспокоит ее, но меня, ее маму, бесило, когда тролли отрицательно отзывались о ее размерах».
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