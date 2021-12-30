В чем встретить Новый год? Подбираем наряд по знаку зодиака

Знак зодиака «Овен»

Для вас традиционное отмечание праздника Новый год не станет скучным. Поводом почувствовать вновь волшебство станет собравшаяся в семейный круг родня, предновогодний домашний досуг, встреча гостей и внутреннее счастье от теперешних событий. Вас в один миг перенесёт в детство, в котором было так спокойно и беззаботно…

Знак зодиака «Телец»

Вы не всегда будете получать то, чего хотите. У вас будет шанс сохранять постоянство в новом году. Даже если идеальная картина отмечания Нового года не даёт вам спокойствия, не стоит паниковать. Ведь вы знаете, что всё хорошее происходит случайно, неосознанно, и у вас нет времени для грусти! Вы сможете создать романтическую атмосферу, что сделает ваш Новый год незабываемым и особенным в сочетании с вашим красивым нарядом.

Знак зодиака «Близнецы»

На пути вашего идеального Нового года могут быть препятствия, однако в ваших силах их преодолеть! В вашем выборе – идеальный Новый год в кругу ваших друзей и родных. Расслабьтесь и отдохните от ваших забот, позвольте себе окунуться в атмосферу Нового года. Ваш идеальный стол для Нового года как никогда должен быть изумительным и шикарным, можно разнообразить свой стол принципом «всего понемногу». Лучше провожать уходящий год в свету, рядом с костром или гирляндами.

Знак зодиака «Рак»

Отметьте этот Новый год как всегда – в кругу своей семьи. Окунитесь в добрую атмосферу уютного дома с родной семьей. Окружите себя единомышленниками, чтобы вам было комфортно в этом кругу. Такая атмосфера даст вам толчок в удачном новом 2022 году!

Знак зодиака «Лев»

Семейственность должна отличить вас от всех. Проведите этот год с теми, ради которых вам стоит продолжать жить. Вы создавали этот мир годами, поэтому вам стоит лишь насладиться вашими успехами в предновогоднюю ночь!

Знак зодиака «Дева»

Позвольте себе одарить себя незабываемой встречей со своим любимым человеком. Просто загадайте самое сокровенное желание в Новый год и верьте в предновогоднее волшебство!

Знак зодиака «Весы»

За окном снег, новогодний стол уже накрыт, вас уже приглашают к новогоднему столу… Внезапный телефонный звонок нагоняет улыбку на вашем лице. Благодарите Бога за всё, что у вас есть!

Знак зодиака «Скорпион»

Не позвольте себе отказаться в даже коротком путешествии… Возьмите от жизни всё, что вам нужно, и наслаждайтесь полученными эмоциями! Радуйтесь вместе с вашим идеальном кругом близких и проведите необычный для себя Новый год!

Знак зодиака «Стрелец»

Для гармоничной встречи Нового года, вам стоит избавиться от своих сомнений, освободитесь от того, что мешает вам спокойно спать. В ваш идеальный Новый год входит обязательный план освобождения себя от своих внутренних мук. Это будет вашим лучшим подарком на Новый год!

Знак зодиака «Козерог»

Волшебство не пройдёт вас стороной, вам просто надо поверить в себя! Подойдите к зеркалу, и скажите: «Я всё смогу!». Именно с таким принципом вы проведёте свою идеальную новогоднюю ночь.

Знак зодиака «Водолей»

Вы настроили для себя много планов на этот год. Захотите ли вы прикладывать свои усилия на них? Всё в ваших руках. Не ложитесь на свою судьбу или других людей, если вы захотите провести Новый год идеально – так и будет!

Знак зодиака «Рыбы»

Доверьтесь собственным желаниям – если вы хотите взорвать салют, то взорвите. В этот Новый год все ваши желания пойдут только на благо идеальной новогодней ночи. Разрешите своему внутреннему «Я» высказаться!