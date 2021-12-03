Бывшая жена Павла Прилучного только после развода решилась на усыновление
03.12.2021 13:09 / Общество / Прочли: 497 человек
Еще пару лет назад, когда актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце жили вместе, супруг размышлял над усыновлением. Но Агата тогда была в размышлениях и не решалась на столь серьезный и ответственный шаг. Но, после развода актриса всерьез задумалась над этим вопросом.
Ранее Муцениеце свое мнение аргументировала тем, что не сможет обеспечить ребенка должными условиями, в которых он будет себя ощущать действительно, как родной.
«Это же не веселое событие в твоей жизни! Это ребенок, отдельная и самодостаточная личность! Он не будет всегда вести себя так, как тебе захочется. И в тех или иных ситуациях, волей-неволей, он будет вести себя по-разному!», - объясняла Муцениеце.
На своей точке зрения стояла Муцениеце еще прошлой весной, но всегда мечтала о третьем ребенке. По прошествии некоторого времени Агата Муцениеце обрела уверенность, а также оставила в прошлом многие обиды и пересмотрела взгляды на жизнь.
В недавнем выпуске авторского шоу Агата вновь подняла тему усыновления:
«Я всегда мечтала об усыновлении, еще со времен активного усыновления детей американской актрисы Анджелины Джоли. Мне всегда хотелось взять темнокожего ребенка, чтобы объединить в семье разных детей любой народности. Эти мысли меня не покидают и до сих пор!», - призналась 32-летняя актриса.
Тем не менее, Муцениеце все еще в раздумьях и пока действий в эту сторону нет. На данный момент ее останавливает статус разведенной женщины. Совсем недавно она с актером Павлом Прилучным со скандалом разводились.
«Сейчас все кардинально изменилось. Теперь я вообще осталась без мужа. Как найду себе нового – обязательно усыновлю! Мне кажется, что люди усыновляя детей – закрывают свои какие-то личные дыры в душе. Кто-то начинает тащить в дом животных, как ненормальный, а кто-то усыновлять»
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