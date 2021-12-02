Мася Шпак после развода решила худеть, обратившись к пластическому хирургу

Пользователи в Сети интернет в шоке от решение своего кумира, они считают это решением неверным. По мнение подписчиков, у Маси нет избыточного веса, но девушку не переубедить – она настроена решительно.





«Вы спрашиваете, почему так радикально? Неужели нет других способов? Да, есть! Но, если есть более простой, волшебный способ, то почему бы его не попробовать? Я посмотрела результаты такого метода у многих звезд и очень захотела попробовать также. Будем вместе наблюдать за моими изменениями. Всем удачи и мне тоже!», - поделилась блогерша видео из клиники.





На данный момент 40-летняя Мася Шпак весит около 73 килограмм, но она рассчитывает через несколько месяцев преобразиться до неузнаваемости.

Напомним, то недавно Мася и Саша Шпак развелись после 6 лет брака. После развода Мася призналась что жизнь с бывшим супругом была невыносимым адом, а Сашу назвала – самым великим манипулятором.