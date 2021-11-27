Талантливый стилист и визажист, ютубер Гоар Аветисян снова ложится под нож хирурга

28-летняя Гоар Аветисян долгие годы ведет борьбу с лишними килограммами. В ход идут не только диеты и спорт, но и помощь пластического хирурга. Ведь после резкого похудения обвисшая кожа никуда не исчезает. С этим будет бороться Гоар уже второй раз, госпитализировавшийся в специализированную клинику.

На этот раз Гоар призналась своим подписчикам, что волнуется не на шутку, вместе с ней волнуется и ее парень – Сергей. В видео в социальной сети она попыталась его успокоить: «Не плач сильно!»

За последний год Гоар Аветисян преобразилась до неузнаваемости, похудев почти на 50 килограмм, успехи девушки отметил и ее хирург, сказав, что она нереально трансформировалась, но есть одно «НО» - осталась свисать кожа.

Сегодня хирург поработает над ногами и руками Гоар, а также пообещал прорисовать животик так, что поклонники едва узнают свою звезду.

Операция длилась около шести часов, после выхода на связь со своими поклонниками Гоар призналась, что первые минуты были на столько ужасными. До такой степени, что было невозможно описать словами.

Гоар призналась, что поначалу ее очень мутило, было невозможно употреблять пищу, согревало лишь беспокойство возлюбленного.

Поклонники были рады услышать, что операция прошла успешно. Аветисян поблагодарила всех за молитвы и пожелания скорейшего восстановления.