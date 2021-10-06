Военная напряженность между Китаем и Тайванем - самая сильная за 40 лет





Комментарии Чиу Го-чэна последовали после того, как Китай направил «рекордное количество» военных самолетов в зону противовоздушной обороны Тайваня в течение четырех дней подряд.

Тайвань считает себя суверенным государством. Однако Китай считает Тайвань отколовшейся провинцией.

Не исключено возможное применение силы для достижения объединения.

Хотя китайские самолеты еще не доставлялись на остров, г-н Чиу предупредил, что существует риск «осечки».

Зона ПВО Тайваня, которую он отслеживает на предмет угроз, простирается на территорию, которая охватывает Тайваньский пролив и большую часть материковой части Китая. Они рассматривают пересечение реактивных самолетов неофициальной линии между Китаем и Тайванем как вторжение.



