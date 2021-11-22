2021 Военный суд Ирана начал слушание по делу об уничтожении самолета
22.11.2021 11:30 / В мире / Прочли: 756 человек
МАУВоенный суд Ирана начал слушание по делу об уничтожении самолета МАУ.В иранском военном суде 21 ноября начались слушания дела о сбитии украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ в 2020 году военными Ирана. Это первое в стране слушание после преднамеренной крушения самолета.На заседании находились десять военнослужащих – подозреваемых, а также семьи потерпевших и адвокаты.
Судья надеется, что суд вынесет «точный, быстрый и серьезный» приговор, основанный на «умной, справедливой, прозрачной, четкой и строгой» процедуре. В первый день военный суд заслушал заявления адвокатов семей потерпевших. Дату следующего заседания будет оглашен после дополнительных расследований.
Офис генерального прокурора Украины вновь обратился к Ирану по поводу ознакомления с материалами дела о сбитии украинского самолета под Тегераном.
Напомним, в ночь на 8 января 2020 года после вылета из аэропорта Тегерана потерпел крушение самолет Boeing 737-800 NG авиакомпании «Международные авиалинии Украины», направлявшийся в Киев. На борту находилось 176 пассажиров из семи стран мира, все они погибли.
11 января Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана признал, что украинский самолет был сбит ракетой «земля-воздух». Также Иран признал, что самолет был сбит ракетами ЗРК российского производства «Тор-М1».
В ходе расследования инцидента, Иран отказывался сотрудничать с Украиной по некоторым аспектам катастрофы, а также скрывал имена подозреваемых. Кроме того, спецслужбы страны запугивали родственников жертв крушения самолета.
Верховный суд Онтарио (Канада) признал террористическим актом сбивание пассажирского самолета МАУ над Тегераном.
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