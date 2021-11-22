2021 Военный суд Ирана начал слушание по делу об уничтожении самолета





Судья надеется, что суд вынесет «точный, быстрый и серьезный» приговор, основанный на «умной, справедливой, прозрачной, четкой и строгой» процедуре. В первый день военный суд заслушал заявления адвокатов семей потерпевших. Дату следующего заседания будет оглашен после дополнительных расследований.

Офис генерального прокурора Украины вновь обратился к Ирану по поводу ознакомления с материалами дела о сбитии украинского самолета под Тегераном.

Напомним, в ночь на 8 января 2020 года после вылета из аэропорта Тегерана потерпел крушение самолет Boeing 737-800 NG авиакомпании «Международные авиалинии Украины», направлявшийся в Киев. На борту находилось 176 пассажиров из семи стран мира, все они погибли.

11 января Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана признал, что украинский самолет был сбит ракетой «земля-воздух». Также Иран признал, что самолет был сбит ракетами ЗРК российского производства «Тор-М1».

В ходе расследования инцидента, Иран отказывался сотрудничать с Украиной по некоторым аспектам катастрофы, а также скрывал имена подозреваемых. Кроме того, спецслужбы страны запугивали родственников жертв крушения самолета.

Верховный суд Онтарио (Канада) признал террористическим актом сбивание пассажирского самолета МАУ над Тегераном.



