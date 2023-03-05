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Политолог Дудчак об Игоре Стрелкове: я не люблю тех, кого пиарит украинская пропаганда

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Политолог Дудчак об Игоре Стрелкове: я не люблю тех, кого пиарит украинская пропаганда

05.03.2023 16:50 / Политика / Прочли: 1026 человек

Высказывания бывшего министра ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) в адрес ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина работают на руку Киеву. Такое заявление сделал политолог и экономист Александр Дудчак.

Политолог отметил, что по сути Гиркин своей «диванной критикой» помогает украинским пропагандистам. Эксперт подчеркнул, что такие люди ему неприятны и неинтересны.

«Честно говоря, обсуждать Стрелкова даже не хочется — лично мне он неинтересен. Его, кстати, хоть и в негативном ключе, но пиарит украинская пропаганда — а таких людей я совсем не люблю», — сказал Дудчак.

По словам экономиста, Гиркин «плюется» ядом в сторону «оркестра» из-за собственной трусости и профнепригодности.

«Стрелков повел себя, как далеко не самая храбрая женщина, отказавшись от предложения Евгения Пригожина вступить в ЧВК "Вагнер", и не словом, а делом доказать свою преданность Родине. Он этого не сделал, и теперь занимается тем, что у него получается лучше всего — плеваться ядом в тех, кто действительно рискует своей жизнью, проводя операции против украинских войск», — подытожил политолог.

Герой России Андрей Трошев ранее также обвинил экс-министра ДНР в трусости. Более того, он опроверг слухи об участии Игоря Стрелкова в СВО в составе ЧВК «Вагнер».


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