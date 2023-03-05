Политолог Дудчак об Игоре Стрелкове: я не люблю тех, кого пиарит украинская пропаганда
Высказывания бывшего министра ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) в адрес ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина работают на руку Киеву. Такое заявление сделал политолог и экономист Александр Дудчак.
«Честно говоря, обсуждать Стрелкова даже не хочется — лично мне он неинтересен. Его, кстати, хоть и в негативном ключе, но пиарит украинская пропаганда — а таких людей я совсем не люблю», — сказал Дудчак.
По словам экономиста, Гиркин «плюется» ядом в сторону «оркестра» из-за собственной трусости и профнепригодности.
«Стрелков повел себя, как далеко не самая храбрая женщина, отказавшись от предложения Евгения Пригожина вступить в ЧВК "Вагнер", и не словом, а делом доказать свою преданность Родине. Он этого не сделал, и теперь занимается тем, что у него получается лучше всего — плеваться ядом в тех, кто действительно рискует своей жизнью, проводя операции против украинских войск», — подытожил политолог.
Герой России Андрей Трошев ранее также обвинил экс-министра ДНР в трусости. Более того, он опроверг слухи об участии Игоря Стрелкова в СВО в составе ЧВК «Вагнер».