Субкомпактный кроссовер Toyota Aygo X пошел в серийном производстве
08.11.2021 10:06 / Автомобили / Прочли: 716 человек
В марте этого года японский автогигант Toyota анонсировал концепт-кар Toyota Aygo X с приставкой prologue. А в ноябре новая модель, называемая не иначе как младшим братом Toyota Yaris, поступила в серийное производство.
Если первые два поколения Toyota Aygo были разработаны совместно с Peugeot и Citroen, то новая модель – результат самостоятельной работы японской компании. Помимо отказа от своих французских корней новинка изменила и свой характер, а приставка X в названии должна отразить переход от хэтчбека к кроссоверу. И хотя новый Toyota Aygo X по-прежнему соответствует определению модели A-класса, он значительно больше своего предшественника. Теперь этот городской автомобиль не столь маленький и смело может претендовать на звание миниатюрного кроссовера. Его длина составляет 3700 мм, что на 235 мм больше предшественника. За счет увеличения размеров задних пассажиров появилось больше пространства для ног. Новая модель стала не только длиннее, но и заметно шире и выше предыдущего поколения Toyota Aygo. Увеличился и путевой просвет. Теперь автомобиль в максимальной комплектации стоит на 18-дюймовых дисках черного матового цвета с оранжевыми акцентами. Объем багажника составляет 269 литров, а при сложенных задних сиденьях достигает 829 литров.
Как и старшие братья в лице Toyota Yaris и Yaris Cross, новый Aygo X построен на платформе TNGA-B. Спереди установлена подвеска типа McPherson, а сзади – торсионная. Под капотом независимо от выбранной комплектации установлен единственный вариант двигателя – трехцилиндровый бензиновый 1-литровый мощностью 72 лошадиные силы. Компанию ему составляют пятиступенчатая механическая коробка переключения или вариатор. В первом случае разгон от нуля до сотни составляет 15,6 секунды, а максимальная скорость – 158 км/ч, а с вариатором сотню авто наберет за 15,5 секунды и сможет разогнаться максимум до 151 км/ч. С таким крошечным мотором и расход топлива очень экономичен – производитель заявляет от 4,7-4,9 литров на 100 км пробега. В бак влезает 35 литров. В зависимости от оснастки и отделки салона компактный автомобиль весит от 940 до 1015 кг. Серийное производство Toyota Aygo X стартовало на заводе в чешском городе Колин. Ранее это было совместное предприятие Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech, а теперь Toyota единолично владеет этим производством и выпускает там Yaris последнего поколения. Старт продаж суперкомпактного кроссовера Toyota Aygo X в Европе запланирован на 2022 год. Цены пока не объявлены, но авто наверняка будет дороже старого Aygo, стоимость которого на европейском рынке стартует с отметки 13 290 евро.
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Источник: https://www.starslife.ru/
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