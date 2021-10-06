Недавно обнаруженный египетский гроб выставлен в Дубае
06.10.2021 21:04 / Наука / Прочли: 1431 человек
Гроб древнеегипетского священника, обнаруженный в прошлом году, впервые выставлен на всеобщее обозрение на Всемирной выставке в Дубае.
Гроб священника Псамтика был среди 27 гробов из цветного дерева, которые были недавно обнаружены в Саккаре - районе к югу от Каира, известном своим обширным древним захоронением фараонов и членов королевской семьи.
Известно, что Псамтик был главным врачом царя Тутанхамона.
Министерство древностей Египта охарактеризовало эту находку как одно из самых крупных и важных открытий за последние годы.
Dubai World Expo - крупнейшее глобальное мероприятие с момента начала пандемии Covid-19, где более 190 стран демонстрируют свою культуру и инновации в надежде привлечь инвесторов.
В то время как в Египте есть много инноваций и инвестиционных возможностей для демонстрации в павильоне страны, именно гроб стал центром притяжения - посетители ждут в длинных очередях, чтобы взглянуть на него.
«Стоит подождать, чтобы увидеть такой кусок тысячелетней истории», - сказал один турист.
Официальные лица надеются, что демонстрация недавно обнаруженных археологических артефактов поможет оживить число посетителей после того, как пандемия Covid-19 серьезно подорвала туристическую индустрию страны.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Нигерия предупреждает о мошенничестве с цифровой валютой
28.10.2021 21:52 / ЭкономикаЦентральный банк Нигерии (CBN) предупредил о попытках мошенничества, связанных с поддельным распространением н...
Астрономы обнаружили очень молодую планету
28.10.2021 21:46 / НаукаМеждународная группа ученых под руководством преподавателей, студентов и выпускников Гавайского университета в...
Убивший динозавров астероид оставил за собой химический след в Мировом океане
28.10.2021 21:24 / НаукаАстероиды, падая на Землю, оставляют за собой химический след в почвах. К такому выводу пришли ученые из Униве...
Байден объявляет о пересмотре плана социальных расходов на 1,75 триллиона долларов
28.10.2021 21:15 / ЭкономикаПрезидент США Джо Байден обнародовал обновленный план расходов в размере 1,75 трлн долларов (1,27 трлн фунтов ...
Сотни морских черепах выплывают мертвыми в Мексике
28.10.2021 20:40 / В миреПо меньшей мере 300 морских черепах выброшены мертвыми на тихоокеанское побережье Мексики....
Китайскую компанию по производству платежных терминалов обыскало ФБР
28.10.2021 20:34 / КриминалФБР и другие агентства США обыскали помещения во Флориде, используемые китайским поставщиком платежных термина...
Изменение климата: в Конгрессе опрошены крупнейшие нефтяные компании США
28.10.2021 20:27 / В миреВысшее руководство крупных западных нефтяных компаний должно дать показания перед Конгрессом США в связи с обв...
Пропуск Covid останется, Европа готовится к зиме
28.10.2021 12:52 / ОбществоГолландское приложение Coronacheck проверяется не везде, как выяснила Анна Холлиган....
Китай поставляет дизельное топливо на фоне нехватки топлива
28.10.2021 12:43 / В миреЗаправочные станции во многих частях Китая начали нормировать дизельное топливо на фоне роста цен и сокращения...
Лодка Великобритании задержана Францией во время скандала за права рыбной ловли
28.10.2021 12:14 / В миреБританский траулер арестован Францией, а другой оштрафован на фоне растущего скандала по поводу прав на рыбную...
Источник: https://www.starslife.ru/
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар