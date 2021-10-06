Недавно обнаруженный египетский гроб выставлен в Дубае





Гроб священника Псамтика был среди 27 гробов из цветного дерева, которые были недавно обнаружены в Саккаре - районе к югу от Каира, известном своим обширным древним захоронением фараонов и членов королевской семьи.





Известно, что Псамтик был главным врачом царя Тутанхамона.





Министерство древностей Египта охарактеризовало эту находку как одно из самых крупных и важных открытий за последние годы.





Dubai World Expo - крупнейшее глобальное мероприятие с момента начала пандемии Covid-19, где более 190 стран демонстрируют свою культуру и инновации в надежде привлечь инвесторов.





В то время как в Египте есть много инноваций и инвестиционных возможностей для демонстрации в павильоне страны, именно гроб стал центром притяжения - посетители ждут в длинных очередях, чтобы взглянуть на него.





«Стоит подождать, чтобы увидеть такой кусок тысячелетней истории», - сказал один турист.





Официальные лица надеются, что демонстрация недавно обнаруженных археологических артефактов поможет оживить число посетителей после того, как пандемия Covid-19 серьезно подорвала туристическую индустрию страны.



