Розничная кредитная просрочка достигла пика

Объем

нецелевых

займов

с

задержкой

погашения

от

трех

месяцев

превысил

570

млрд

рублей

Только

в

августе

показатель

вырос

на

27

3

млрд по данным https://www.instantcashtime.com/debit-card-loans/

Такими

данными

поделились

сославшись

на

статистику





На начало осени 2020 года доля некачественных кредитов в общем портфеле составила 12 %. За последний месяц она подросла на 0 , 4 процентного пункта . В Национальном бюро кредитных историй приводят еще более пессимистичные цифры , оценивая удельный вес проблемного долга в 15 , 9 %.





Эксперты объясняют неутешительную тенденцию тем , что в июле по многим обязательствам истек период кредитных каникул https://www.instantcashtime.com/payday-loans-online/ которые были оформлены в начале пандемических ограничений .







Должники , не сумевшие разобраться с личными финансовыми неприятностями , допускают просрочку сразу после окончания льготного режима . В сентябре и октябре антирекорд снова может обновиться , поскольку экономическая ситуация и платежеспособность заемщиков остаются в зоне риска .





