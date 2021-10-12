Brexit: какое отношение Европейский суд имеет к протоколу NI?

Что такое Европейский суд?



Суд Европейского Союза – если дать ему полное название - является высшим юридическим органом ЕС. Он базируется в Люксембурге.





Фактически он состоит из двух отдельных судов – Суда справедливости и Общего суда. С 2004 по 2016 год существовал третий суд – Трибунал гражданской службы, но теперь его работой занимается Общий суд.





Его не следует путать с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), который является отдельным учреждением и не является частью Европейского Союза.





Так что же делает Европейский суд? Он решает, действуют ли институты ЕС на законных основаниях, и разрешает споры между ними. Он гарантирует, что государства-члены ЕС соблюдают свои правовые обязательства, изложенные в договорах ЕС, и позволяет государствам-членам оспаривать законодательство ЕС. Он интерпретирует законы ЕС по запросу национальных судов.





Все вместе это означает, что Европейский Суд интерпретирует и обеспечивает соблюдение правил единого рынка и почти всего остального, что делает ЕС.





Тогда при чем здесь протокол Северной Ирландии? В соответствии с условиями протокола, согласованного совместно Великобританией и ЕС в рамках сделки по Brexit, Северная Ирландия продолжает следовать правилам ЕС в отношении стандартов на продукцию, которые обеспечивают свободное перемещение товаров на едином рынке ЕС.





Многие товары необходимо проверить по прибытии в порты Северной Ирландии и заполнить таможенные документы.





В соглашении, по которому создавался протокол, сказано, что представители ЕС имеют право контролировать его выполнение и применение.





В нем также говорится, что Европейский Суд обладает юрисдикцией принимать решения по вопросам права ЕС в Северной Ирландии.



