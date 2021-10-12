Brexit: какое отношение Европейский суд имеет к протоколу NI?
12.10.2021 18:57 / Политика / Прочли: 1310 человек
Правительство Великобритании заявило, что хочет отстранить Европейский суд от надзорной роли в рамках протокола Северной Ирландии, заявив, что, пока он будет действовать, протокол никогда не выживет. ЕС, с другой стороны, заявил, что протоколу будет очень трудно продолжать работу без надзора со стороны суда. Итак, что такое ECJ, какова его роль в протоколе и каковы возможные альтернативы?
Что такое Европейский суд?
Суд Европейского Союза – если дать ему полное название - является высшим юридическим органом ЕС. Он базируется в Люксембурге.
Фактически он состоит из двух отдельных судов – Суда справедливости и Общего суда. С 2004 по 2016 год существовал третий суд – Трибунал гражданской службы, но теперь его работой занимается Общий суд.
Его не следует путать с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), который является отдельным учреждением и не является частью Европейского Союза.
Так что же делает Европейский суд? Он решает, действуют ли институты ЕС на законных основаниях, и разрешает споры между ними. Он гарантирует, что государства-члены ЕС соблюдают свои правовые обязательства, изложенные в договорах ЕС, и позволяет государствам-членам оспаривать законодательство ЕС. Он интерпретирует законы ЕС по запросу национальных судов.
Все вместе это означает, что Европейский Суд интерпретирует и обеспечивает соблюдение правил единого рынка и почти всего остального, что делает ЕС.
Тогда при чем здесь протокол Северной Ирландии? В соответствии с условиями протокола, согласованного совместно Великобританией и ЕС в рамках сделки по Brexit, Северная Ирландия продолжает следовать правилам ЕС в отношении стандартов на продукцию, которые обеспечивают свободное перемещение товаров на едином рынке ЕС.
Многие товары необходимо проверить по прибытии в порты Северной Ирландии и заполнить таможенные документы.
В соглашении, по которому создавался протокол, сказано, что представители ЕС имеют право контролировать его выполнение и применение.
В нем также говорится, что Европейский Суд обладает юрисдикцией принимать решения по вопросам права ЕС в Северной Ирландии.
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Источник: https://www.starslife.ru/
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