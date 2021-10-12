Что же такое Протокол Северной Ирландии 13.10.2021?

В любых делах, переданных в Европейский Суд, Великобритания будет участвовать в разбирательстве так же, как государство-член ЕС.

Если возникнет спор о соблюдении применимого законодательства ЕС, ЕС может передать Великобританию в Европейский суд, который вынесет решение о том, нарушает ли Великобритания свои обязательства по условиям протокола.

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