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Отдых на природе в загородном отеле «4 Сезона»: номера и особенности размещения

04.10.2022 18:39 / Общество / Прочли: 1757 человек

«4 Сезона» — загородный бутик-отель, расположенный в Московской области в Серпуховском районе. Находится в живописном месте, с красивой природой, вдали от городской суеты. Но при этом до него несложно добраться на собственном автомобиле, автобусе или электричке от города Москвы.

 

Гостевые дома выполнены в стиле прованс, что придает этому месту уют и домашнюю обстановку. Это настраивает на релаксацию и позволяет на время забыть обо всех проблемах. Гостям предлагается размещение в различных номерах.

Стандарт

Это номер в отеле Подмосковье эконом класса, рассчитанный на двух человек, без возможности организации дополнительного спального места. В комнате стоит одна двуспальная кровать или две односпальные. Цена номера Стандарт будет зависеть от времени бронирования, дня недели и времени года. В стоимость входит завтрак. В комнате есть все необходимое для удобного и комфортного проживания.

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Джуниор-Сюит

Такой вид номеров в загородном отеле имеет большую площадь в сравнении с предыдущим вариантом. Комната рассчитана на двух человек, но при необходимости можно поставить одну дополнительную кровать. Это отличный и доступный вариант, который подойдет для семьи с ребенком.

Ознакомиться с ценами на номера в гостинице в Серпухове можно при бронировании на сайте эко-отеля «4 Сезона». Также бронировать комнату возможно через менеджеров по контактному телефону.

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Люкс

Гостиничные номера в отеле в Подмосковье люкс предусмотрены для 2 человек. Однако количество гостей может быть увеличено до четырех, так как возможно организовать 2 дополнительные спальные места. Это оптимальный вариант для семей с детьми. Комфортабельные люксовые номера оборудованы всеми удобствами. В них учтены все пожелания гостей.

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Коттедж

Коттеджи расположены рядом с лесом. Напоминают уютные загородные домики, выполненные в прованском стиле. В них есть кухня, поэтому не обязательно питаться в местном ресторане, можно приготовить все самостоятельно. Кроме того, рядом с каждым домом есть мангальная зона, оборудованная всем необходимым.

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Эко-коттедж

Дом расположен в лесу. Вы можете утром выйти на крыльцо и насладиться живописной природой, вдохнуть хвойный аромат деревьев. В эко-коттеджах есть все для комфортного проживания. Здесь вы сможете отдохнуть в компании друзей и семьи.

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Снять номер в гостинице в Серпухове возможно не только для семейного отдыха. Также Парк - отель «4 Сезона» предлагает провести на территории различные мероприятия. Например, свадьбу, корпоратив, детский праздник, конференцию.

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