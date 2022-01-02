Юлия Меньшова рассказала о первом Новом году в кругу семьи без отца

На своей странице в социальной сети Юлия Меньшова поделилась о том, как тяжело было встречать Новый год без отца:

«Мы нечасто собираемся все вместе: в силу профессии и абсолютного разнобоя в графиках занятости, но священными датами для нашей семьи всегда оставались дни рождения и Новый год. Поэтому «эффект отсутствия» в этот раз неминуемо должен был стать особенно болезненным. Так и было».

Юлия Меньшова призналась, что сейчас у нее часто поклонники спрашивают, как же пережить боль утраты близкого человека, на что она отвечает:

«Если честно – я не знаю! Все, что я сама пока поняла: «ударная волна» такого события довольно длительная. И слезы могут настигать совсем не там и не тогда, когда их ожидаешь, и даже привычное поведение может изменить свой вектор не сразу, а спустя время…Будучи человеком общительным, я неожиданно для себя ушла в глубокую нору».

52-летняя Юлия Меньшова призналась, что поначалу ее спасала работа. Позже актриса и телеведущая поняла, что ей необходима пауза. После этого она перестала ждать от себя быстрого исцеления.

Актриса призывает всех подписчиков ценить настоящее и чаще общаться с родными и близкими, пока они живы.

«Что действительно всегда в наших силах – так это чаще говорить любимым людям о том, что мы их любим. А также ценить то, что уже у нас есть, а не то, что могло бы быть! Будьте бережны друг к другу в наступившем 2022 году… и всегда!», - в завершении добавила Юлия Меньшова.



