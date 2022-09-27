В прошлом месяце скончался эстрадный певец Борис Моисеев
27.09.2022 20:46 / Происшествия / Прочли: 783 человек
Новость о смерти Бориса Моисеева на 69-м году жизни потрясла не только весь российский шоу-бизнес, но и многочисленных его поклонников на родине и за рубежом. О тяжелом недуге знали все родные и близкие, но артист всегда оставался в бодром расположении духа, всегда радовал поклонников новыми фотографиями.
О том, что 68-летний Борис Моисеев скончался в своей квартире в Москве сообщил его друг, а также арт-директор Сергей Горох. Именно он первым обнаружил бездыханное тело Моисеева на Краснопролетарской улице в его апартаментах.
После двух перенесенных инсультов Бориса Моисеева Сергей Горох каждый день приходил к нему в гости, чтобы узнать о самочувствии . В этот день он как обычно зашел в гости к звезде и обнаружил его на полу. После этого арт-директор сразу же вызвал карету скорой помощи (со слов самого Сергея Гороха), но медикам оставалось лишь констатировать смерть исполнителя хита «Голубая луна». Точную причину смерти еще придётся узнать специалистам.
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Напомним, что Борис Моисеев прокладывал путь к звездному олимпу с танцовщика и шоумена. Артист работал со звездами первой величины конца 80-х годов и начала 90-х – Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым, Филиппом Киркоровым. После этого Борис Михайлович попробовал себя в сольной карьере. Первый представленный ним альбом сразу стал популярным – «Дитя порока», за ними последовали такие хиты, как «Щелкунчик», «Голубая луна» и «Чужой».
Еще в 2010 году у Бориса Моисеева произошел первый инсульт, приходить в себя и выздоравливать после которого ему помогала сама Алла Борисовна Пугачева. Примадонна всячески помогали и даже добились такого успеха, что спустя некоторое время артист снова начал выступать и радовать поклонников новыми работами. К сожалению, силы неизбежно покидали Моисеева, что уже к 2015 году ему пришлось навсегда покинуть сцену и творческую деятельность.
Последние годы до своей кончины Борис Моисеев жил затворником в своей московской квартире, к нему часто приходил его друг и арт-директор Сергей Горох. Ранее музыкант признавался в одном из интервью о том, что ему пришлось бы достаточно трудно без такого друга, как Сергей.
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