В прошлом месяце скончался эстрадный певец Борис Моисеев

О том, что 68-летний Борис Моисеев скончался в своей квартире в Москве сообщил его друг, а также арт-директор Сергей Горох. Именно он первым обнаружил бездыханное тело Моисеева на Краснопролетарской улице в его апартаментах.





После двух перенесенных инсультов Бориса Моисеева Сергей Горох каждый день приходил к нему в гости, чтобы узнать о самочувствии . В этот день он как обычно зашел в гости к звезде и обнаружил его на полу. После этого арт-директор сразу же вызвал карету скорой помощи (со слов самого Сергея Гороха), но медикам оставалось лишь констатировать смерть исполнителя хита «Голубая луна». Точную причину смерти еще придётся узнать специалистам.

Напомним, что Борис Моисеев прокладывал путь к звездному олимпу с танцовщика и шоумена. Артист работал со звездами первой величины конца 80-х годов и начала 90-х – Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым, Филиппом Киркоровым. После этого Борис Михайлович попробовал себя в сольной карьере. Первый представленный ним альбом сразу стал популярным – «Дитя порока», за ними последовали такие хиты, как «Щелкунчик», «Голубая луна» и «Чужой».





Еще в 2010 году у Бориса Моисеева произошел первый инсульт, приходить в себя и выздоравливать после которого ему помогала сама Алла Борисовна Пугачева. Примадонна всячески помогали и даже добились такого успеха, что спустя некоторое время артист снова начал выступать и радовать поклонников новыми работами. К сожалению, силы неизбежно покидали Моисеева, что уже к 2015 году ему пришлось навсегда покинуть сцену и творческую деятельность.





Последние годы до своей кончины Борис Моисеев жил затворником в своей московской квартире, к нему часто приходил его друг и арт-директор Сергей Горох. Ранее музыкант признавался в одном из интервью о том, что ему пришлось бы достаточно трудно без такого друга, как Сергей.