ВМС США уволили командиров разбившейся подводной лодки





Командир Кэмерон Альджилани и двое других удалены после расследования инцидента в спорном Южно-Китайском море.





В прошлом месяце в этот объект врезался военный корабль США «Коннектикут», в результате чего судно на неделю поднялось на поверхность и направилось к американской территории Гуама.





Представители ВМФ заявляют, что члены экипажа «могли предотвратить» столкновение.





На прошлой неделе представители военно-морского флота сообщили, что подводная лодка ударилась о неизведанную «подводную гору» во время патрулирования под водой.





Подводная гора - это гора, которая поднимается со дна океана.



