Южно-Китайское море: подводная лодка США столкнулась с неизвестным объектом

Непонятно, что стало причиной инцидента в субботу. Подводная лодка оставалась «полностью работоспособной».

Неназванные официальные лица сообщили, что столкновение произошло в международных водах Южно-Китайского моря, ранены 11 моряков.

Инцидент произошел на фоне роста напряженности в регионе.

ВМС США заявили, что степень ущерба все еще оценивается. Ядерная силовая установка и помещения подлодки не пострадали.

Двое из 11 пострадавших моряков травмированы. У них травмы классифицированы как «средней тяжести». Все они прошли лечение на подводной лодке.

Инцидент произошел, когда подводная лодка выполняла обычные операции, и что ВМФ не предал гласности новости до четверга в целях обеспечения оперативной безопасности.

Официальные лица заявили, что объект, с которым столкнулся военный корабль США «Коннектикут», не был другой подводной лодкой. Один из официальных лиц, сказал, что это могло быть затонувшее судно, контейнер или другой неизведанный объект.

Позже сообщалось, что подводная лодка направлялась к американской территории Гуама.

Напомним, что последний известный инцидент, когда подводная лодка США столкнулась с другим подводным объектом, произошел в 2005 году, когда военный корабль США «Сан-Франциско» на полной скорости врезался в подводную гору недалеко от Гуама. В результате инцидента погиб один моряк.



