Вупи Голдберг в эпизоде шоу «Взгляд» позволила себе едкий комментарий о Холокосте
01.02.2022 20:13 / В мире / Прочли: 760 человек
Актриса сильно извинилась за свои заявления, в которых она сказала, что Холокост не был связан с расой во время эпизода «Взгляд» в понедельник.
66-летняя Вупи Голдберг принесла очень искренние извинения за то, что сказала, что Холокост был «не связан с расизмом», чтобы начать эпизод шоу «The View» во вторник, 1 февраля. Соведущая сказала, что она «оговорилась» во время эпизода в понедельник, обсуждая решение школьного совета Теннесси запретить «Маус» Арта Шпигельмана, графический роман о Холокосте. Комикс предложил ей поддержку еврейской общине и пригласил генерального директора Антидиффамационной лиги Джонатана Гринблатта, чтобы обсудить, почему комментарии, подобные комментариям Вупи, вредны.
Поблагодарив людей за то, что они привлекли ее к ответственности, Вупи подробно рассказала о том, как нацисты и Адольф Гитлер относились к евреям во время Холокоста, что привело к трагедии.
«Речь идет действительно о расе, потому что Гитлер и нацисты считали евреев низшей расой. Теперь слова имеют значение, и мои не исключение. Я сожалею о своих комментариях, как я уже сказала, и я исправлюсь. Я также поддерживаю еврейский народ, как они знают, и вы все знаете, потому что я всегда так делала», — сказала она.
Ранее в ходе обсуждения Вупи объяснила, что люди, звонившие ей, помогли ей узнать больше о том, почему ее комментарии были обидными. «Я сказала кое-что, что чувствую ответственность за то, чтобы не оставить его без внимания, потому что мои слова расстроили так много людей, что никогда не входило в мои намерения, и теперь я понимаю, почему. За это я глубоко, глубоко благодарна, потому что информация, которую я получила, действительно полезна и помогла мне понять некоторые разные вещи», — сказала она.
Во время эпизода «Взгляд» в понедельник обладательница премии «Оскар» актриса получила массу негативной реакции после того, как сказала, что Холокост «не связан с расой». Она сказала, что речь шла скорее о «бесчеловечности человека по отношению к человеку». В тот вечер она написала в Твиттере извинения. «В сегодняшнем шоу я сказал, что Холокост «дело не в расе, а в бесчеловечности человека по отношению к человеку». Я должна была сказать, что это касается обоих», — написала она. «Я исправляюсь. Евреи во всем мире всегда пользовались моей поддержкой, и она никогда не откажется. Я сожалею о причиненной боли».
Затем к шоу присоединился генеральный директор ADL, чтобы объяснить, как действия Гитлера и нацистов были мотивированы на расовой почве и как это было похоже на Юг в эпоху Джима Кроу. Он также призвал как республиканцев, так и прогрессистов призывать к антисемитизму, когда они его видят. Джонатан также говорил о том, насколько важно представительство, и даже предложил The View подумать о том, чтобы привлечь еврея, чтобы он стал новым участником стола.
«Я знаю, что вы, ребята, верите в представительство», — сказал он. «Я знаю, что вы рассматриваете нового ведущего для шоу, постоянного ведущего. Подумайте о том, чтобы на шоу был ведущий-еврей, который мог бы поднять эти проблемы антисемитизма, которые могли бы донести эти проблемы репрезентации до The View каждый день.
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