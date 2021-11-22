Штраф 225 миллионов евро, Политика конфиденциальности WhatsApp изменилась в Европе





После расследования ирландское агентство по надзору за защитой данных наложило штраф в размере 225 миллионов евро (190 миллионов фунтов стерлингов) - второй по величине в истории по сравнению с GDPR - и приказало WhatsApp изменить свою политику.





WhatsApp подает апелляцию на штраф, но вносит поправки в свои политические документы в Европе и Великобритании в соответствии с этим.





Однако настаивает на том, что в его фактическом обслуживании ничего не меняется.

Вместо этого настройки предназначены для «добавления дополнительных деталей к нашим существующим методам» и будут отображаться только в европейской версии политики конфиденциальности, которая уже отличается от версии, применяемой в остальном мире.





«В наших процессах или договорных соглашениях с пользователями нет никаких изменений, и от пользователей не потребуется соглашаться с чем-либо или предпринимать какие-либо действия, чтобы продолжить использование WhatsApp», - заявила компания, объявив об изменении.





Новая политика вступает в силу немедленно.