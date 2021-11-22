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Штраф 225 миллионов евро, Политика конфиденциальности WhatsApp изменилась в Европе

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Штраф 225 миллионов евро, Политика конфиденциальности WhatsApp изменилась в Европе

22.11.2021 11:12 / Интернет / Прочли: 753 человек

WhatsApp переписывает свою политику конфиденциальности из-за огромного штрафа за защиту данных в начале этого года.


После расследования ирландское агентство по надзору за защитой данных наложило штраф в размере 225 миллионов евро (190 миллионов фунтов стерлингов) - второй по величине в истории по сравнению с GDPR - и приказало WhatsApp изменить свою политику.

WhatsApp подает апелляцию на штраф, но вносит поправки в свои политические документы в Европе и Великобритании в соответствии с этим.

Однако настаивает на том, что в его фактическом обслуживании ничего не меняется.
Вместо этого настройки предназначены для «добавления дополнительных деталей к нашим существующим методам» и будут отображаться только в европейской версии политики конфиденциальности, которая уже отличается от версии, применяемой в остальном мире.

«В наших процессах или договорных соглашениях с пользователями нет никаких изменений, и от пользователей не потребуется соглашаться с чем-либо или предпринимать какие-либо действия, чтобы продолжить использование WhatsApp», - заявила компания, объявив об изменении.

Новая политика вступает в силу немедленно.
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