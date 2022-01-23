Тигран Салибеков решил вернуться в семью в качестве сожителя Юлии

На днях Юлия разоткровенничалась со своими подписчиками и призналась, что Тигран всячески пытается вымолить прощение, обещает исправится и даже приложил для этого усилия. Сама же Юлия весьма неуверенно всматривается в будущее, она считает, что теперь уже она изменилась и примет назад только любящего и преданного к себе мужчину. Сперва пара планирует посетить семейного психолога, но как все «вырулится» дальше, многодетная мать и сама даже не предполагает.

Сегодня Тигран Салибеков объявил своим подписчикам новость – он вернулся домой. Похоже, что обещания подействовали на Юлию, парень собрал свои вещички и вернулся к семье, только вот надолго ли продержится такая идиллия. Мужчина уверяет, что они оба наделали ошибок, проведут работу над этим и начнут заново жить, так сказать с чистого листа!

Правда позже пара снова разругалась и приняла решение, жить как сожители!

«Решили жить вместе, но как сожители! Проблемные вопросы не обсуждать, только если вопрос касается детей. Получается полный бред, но по-другому пока никак. В таком статусе мы не прожили и полдня. Как мне призналась сама Юлия, что-то теперь поменялось у нее внутри!», - поделился с подписчиками бывший частник реалити-шоу «Дом-2».