В 2022 году Тигран Салибеков заявил о разрыве отношений с супругой

Брак семьи Салибековых просуществовал более, чем 10 лет. За эти года пара становилась три раза родителями. Разумеется, до этого у супругов также были конфликты, но они беспроблемно гасили накаляющиеся бури, однако на этот раз, кажется, всё произошеднее достаточно серьёзно. Поклонники семьи были уверены, что после пары недель ссоры будет скорое примирение, однако пока этого не произошло.





Пара сообщила, что между ними не простое недопонимание, а крупная ссора, к тому же супруги до сих пор не наладили отношения. Юлия выставила претензию, что супруг был равнодушен к ней, у него потребительское отношение. Она утверждает, что всё это время Тигран Салибеков не уделял ей внимания, и у неё накипело от этого. Некоторое время супруг пытался наладить отношения, вымаливал прощение, но, кажется, Юлия Салибекова приняла для себя окончательное решение.

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Экс-участник реалити-шоу рассказал: «Сегодня был очередной разговор. Юлия заявила, что больше не хочет семьи, у неё всё умерло, нет больше чувств ко мне. Ситуация критическая, и я действительно делал всё, чтобы семья сохранилась. Это печально, возможно я и вправду плохой муж, сын, брат и друг… Жалко детей в подобной ситуации. Сказать, что мне плохо – вообще ничего не сказать. Пожалуйста, не звоните мне, не хочу говорить на эту тему».





Это признание повергло в шок его поклонников. Они разделились на два лагеря: кто-то поддерживает Тиграна Салибекова в этой ситуации, а кто-то считает, что решение Юлии верное. К тому же она сама заявила, что без отца детям будет лучше. Она заявила, что супруг позволял себе применять к детям грубость. «Я заметила, что после ухода Тиграна детям стало комфортнее и свободнее. Так что, в своём решении я уверенна полностью», - в добавок сообщила супруга.





Подробности развода пока не раскрываются, как, собственно, и решение, как пара собирается делить совместно нажитое имущество. Осталось только ожидать новостей от супругов.