Глава фонда Константина Хабенского умерла от рака: как близкие простились с Аленой Мешковой?

Ее подруга, директор фонда «Созидание» Елена Смирнова рассказала о последних днях жизни Алены Мешковой. Женщина сидела за дверью под палатой, когда Мешкова умирала.

«Алена спала, ее обезболили, ушла тихо. Сперва мне казалось, что еще есть время. Я в тот день хотела еще приехать вечером, спросила разрешения у врачей, но потом поняла, что не поеду! Потому что она уже на небесах…», - написала подруга Алены Мешковой.

Позже выяснилось, что Алена Мешкова предчувствовала свою скорую смерть и попросила, чтобы возле нее были только брат и 3 лучшие подруги.

«Это для нас живых очередной урок, рассказать, как мы хотим провести свои последние минуты, чтобы к нам толпы подходили или чтобы, было несколько самых близких людей и держали за руку!», - призналась Смирнова.

О смерти Алены Мешковой написали в фонде Хабенского. Там прокомментировали, что потеряли не только руководителя, но и друга, а также прекрасной души человека.