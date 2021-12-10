Глава фонда Константина Хабенского умерла от рака: как близкие простились с Аленой Мешковой?
10.12.2021 14:31 / Происшествия / Прочли: 299 человек
Руководитель благотворительного фонда Константина Хабенского, которая помогала больным онкологическими заболеваниями детям Алена Мешкова умирала в хосписе. За последние 9 лет своей жизни, которые она посвятила работе фонду удалось спасти сотни жизни маленьких пациентов, но Алену Мешковой побороть рак не удалось.
Ее подруга, директор фонда «Созидание» Елена Смирнова рассказала о последних днях жизни Алены Мешковой. Женщина сидела за дверью под палатой, когда Мешкова умирала.
«Алена спала, ее обезболили, ушла тихо. Сперва мне казалось, что еще есть время. Я в тот день хотела еще приехать вечером, спросила разрешения у врачей, но потом поняла, что не поеду! Потому что она уже на небесах…», - написала подруга Алены Мешковой.
Позже выяснилось, что Алена Мешкова предчувствовала свою скорую смерть и попросила, чтобы возле нее были только брат и 3 лучшие подруги.
«Это для нас живых очередной урок, рассказать, как мы хотим провести свои последние минуты, чтобы к нам толпы подходили или чтобы, было несколько самых близких людей и держали за руку!», - призналась Смирнова.
О смерти Алены Мешковой написали в фонде Хабенского. Там прокомментировали, что потеряли не только руководителя, но и друга, а также прекрасной души человека.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
В монастыре Подмосковья подросток устроил взрыв: есть пострадавшие
13.12.2021 10:10 / ПроисшествияСегодня, 13 декабря в гимназии при Серпуховском женском монастыре произошла трагедия. 18-летний парень зашел в...
Девушка, представляющая Россию, не прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная-2021»
13.12.2021 09:53 / В миреНа конкурс красоты «Мисс Вселенная-2021» в Израиле представлять Россию поехала представительница прекрасной по...
Кто из участников «Битва экстрасенсов» прошел в финал: результаты.
11.12.2021 22:02 / КиноНа протяжении нескольких месяцев многие маги, колдуны и ведьмы справлялись с, казалось бы, самыми сложными и н...
В 2021 году Жена Григория Лепса разводится со звездой
10.12.2021 14:08 / Шоу-бизнесУ певца, исполняющий хит «Самый лучший день» Григория Лепса наступил не самый радужный период в семейных отнош...
Дана Борисова отреагировала на признание Татьяны Булановой о харассменте
10.12.2021 13:37 / ОбществоОсенью певица Татьяна Буланова сделала неожиданное заявление, назвав всех женщин, переживших харассмент - прос...
Наташа Королева готовится познакомить сына с дочерью, рожденной от суррогатной матери
10.12.2021 13:14 / Шоу-бизнесНедавно певица Наташа Королева призналась своему мужу Тарзану и сыну Архипу в том, что она отдала свою яйцекле...
7-й сезон сериала «Сваты»: стала известна дата выхода последнего сезона
10.12.2021 12:45 / КиноСъемки последнего седьмого сезона сериала «Сваты» продлились несколько лет и прерывались в связи с вспышками з...
В 2022 году Комику Идраку Мирзализаде суд запретил возвращаться в Россию
09.12.2021 17:23 / ОбществоКомик Идрак Мирзализаде ранее обращался в Московский суд с иском о даче разрешения выступать в России. А сегод...
Андрей Данилко встретит Новый год в ОАЭ: выступит на закрытой вечеринке несмотря на болезнь
09.12.2021 16:41 / МузыкаАртист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, согласился появится на сцене новогодней вечеринки ...
Ирина Агибалова защищает мужа от критики хейтеров
09.12.2021 15:14 / ОбществоБывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Агибалова часто публикует фотографии, на которых присутствует ее су...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар