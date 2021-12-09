Директор благотворительного фонда Константина Хабенского умерла от рака
09.12.2021 12:28 / Происшествия / Прочли: 373 человек
Многие годы Алена Мешкова занималась благотворительной деятельностью, помогала детям с онкологическими заболеваниями. Позже она стала правой рукой актера и режиссера Константина Хабенского. Вместе с народным артистом Алена Мешкова помогала спасать жизни маленьких пациентов.
Сегодня стало известно, что Алена Мешкова скончалась. Она длительный период и сама боролась с коварным недугом, проходила все необходимые процедуры и химиотерапию, но недуг оказался сильнее. Сегодня коллеги выражают искренние слова соболезнования и скорби родственникам Алены.
«Сегодня ночью после продолжительной борьбы с болезнью ушла из жизни директор благотворительного фонда Алена Мешкова – друг и коллега с большим сердцем, наша коллега. Невозможно описать словами, кем на самом деле она для нас являлась. Мы продолжим работу фонда и дело, которому Алена посвятила 9 лет своей жизни. Благодаря Алене фонд стал большим и уважаемым, которому доверяют. Спасибо тебе за все!», - написали в благотворительном фонде Хабенского.
Сама же Алена никогда не жаловалась на свое состояние здоровья, с подписчиками делилась только хорошими и позитивными моментами. Кроме того, она всегда приходила на помощь тому, кто к ней обращался, кто в этом нуждался.
По поводу трагической новости уже отреагировал актер Максим Виторган, который опубликовал пост в память о погибшей Алене:
«Прощай, Аленка! Тебе было так нелегко, но ты всегда была так легка! В тебе было столько любви и жизни…Спасибо тебе за все, дорогая!», - написал Максим Виторган на своей странице в социальной сети.
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