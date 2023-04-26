Холзи и ее партнер Алев Айдин расстались
26.04.2023 18:20 / Происшествия / Прочли: 753 человек
Певица Холзи и кинопродюсер Алев Айдин расстались. Впервые слухи о романтических отношениях пары появились в январе 2019 года, а в январе 2021 года у них родился сын Эндер Ридли Айдин.
Отныне Холзи и Алев Айдин идут разными жизненными дорожками.
«Это дружеский разрыв», - говорит источник о 28-летней поп-звезде и сценаристе. «Но это не станет преградой для того, чтобы стать идеальными родителями для своего 21-месячного сына.
Холзи подала ходатайство об установлении родительских отношений 5 апреля. Она просила суд о полной физической опеке над их 21-месячным сыном.
Артистка, номинированная на премию «Грэмми», также просит суд присудить совместную юридическую опеку и разделить судебные издержки между обеими сторонами.
Впервые о паре заговорили, когда их заметили вместе на игре «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2019 году.
Холзи редко комментирует отношения с партнером, но в интервью Зейну Лоу из Apple Music 1 в августе 2021 года призналась:
«Я люблю своего партнера, наши отношения полны любви, страсти и общения». «Я помню тот момент, когда я была, вероятно, на пятой или шестой неделе беременности, и думала, что же происходит сейчас? Я должна быть скучной?»
Бывшая пара также рассказала о своем родительстве, поделившись постом своему сыну в его первый день рождения.
«Моему маленькому малышу сегодня исполнился год! Время летит незаметно, и я хочу посадить самолет навсегда», — написала исполнительница хита «Без тебя» рядом с серией фотографий малыша Эндера. «Твоя баба и я так тебя любим. Ты умный и яростно решительный, милый, любопытный и забавный».
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