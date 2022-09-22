Меган Маркл попросила короля Карла III о личной встрече
22.09.2022 19:59 / В мире / Прочли: 1041 человек
В семье британской королевской семьи никак не утихнут страсти относительно напряженных отношений принца Гарри с женой Меган Маркл со всей его семьей. На данный момент известно о том, что пара уже уехала в США после посещения похорон королевы Елизаветы II. Оказывается, перед своим отъездом Меган Маркл написала письмо новому королю Карлу III с просьбой о ее личной аудиенции с монархом.
По сообщению инсайдеров, 41-летняя Меган Маркл хотела лично встретиться и разрешить конфликт, который длится еще с 2020 года, когда они с принцем Гарри решили отказаться от выполнения своих полномочий, сложив королевские обязанности в качестве старших членов семьи.
«Ей необходимо было прояснить ситуацию, отделить правду от неправды и объяснить некоторые причины того, что произошло», — рассказал источник.
Стоит отметить, что все добрые намерения не увенчались успехом – король Карл III отказал Меган Маркл в аудиенции и она после прощальной церемонии покинула Вестминстер.
До этого Меган Маркл предприняла попытки восстановить дружественные отношения с Кейт Миддлтон и принцем Уэльским. Однако все предпринятые попытки также не принесли особого результата. Теперь остается лишь догадываться, будут ли поездки в Великобританию принца Гарри с семьей более частыми?!
Напомним, что после смерти королевы Елизаветы II 8 сентября 2022 года Меган Маркл принимала участие в траурных мероприятиях. Ходят слухи о том, что еще при жизни королева Елизавета II намеревалась помирить Меган Маркл с Кейт Миддлтон, однако брюнетка то и дело обвиняла семью принца Гарри в ужасной травле.
«В 2019-м я стала главным объектом для троллинга во всем мире. Даже когда была в отпуске по уходу за малышом и практически не появлялась на публике, меня просто сносил шквал негатива, это практически невозможно пережить», — сетовала она в одном из интервью.
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