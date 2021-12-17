Казанский стрелок публично попросил прощения у родных убитых ним людей
17.12.2021 12:53 / Криминал / Прочли: 609 человек
11 мая 2021 года весь всколыхнула трагедия в Казани – Ильназ Галявиев устроил стрельбу по учащимся гимназии № 175. В результате происшествия погибли девять человек. Парня задержали и после проведения экспертизы было установлено, что он совершил преступление будучи во вменяемом состоянии, теперь его ждет суд и уголовное наказание.
19-летний Ильназ Галявиев признал себя виновным по всем статьям обвинения: убийство, покушение на убийство двух и более лиц (в том числе и малолетних), изготовление взрывчатых веществ и взрывного устройства, умышленное повреждение чужого имущества.
Со слов Галявина, он все организовал сам и ни в какой секте не состоял:
«Меня никто не подстрекал… я все делал сам. Конечно, я раскаиваюсь, но это не вернет жизнь всем погибшим. Прошу прощения. Извините, за то что я сделал», - сказал в своем обращении к родственникам убитых Ильназ Галявин.
Ильназ также отметил, что его многое могло остановить, однако он выбрал именно то, что уже совершил.
Галявин признался, что условия в тюрьме хорошие, с отцом общается. Ему он рассказал, что питание хорошее, дают читать книги. Он с удовольствие читает любую предложенную литературу.
Отметим, что 11 мая 2021 Ильназ Галявин устроил стрельбу из оружия в гимназии № 175 в Казани. В результате беспорядочной стрельбы погибли 9 человек, 7 из которых дети, 2 – педагоги, а также 23 человека получили травмы различной степени тяжести. Ильназ Галявина арестовали и в СИЗО он пробудет до 21 апреля 2022 года.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова уже выписалась из больницы
22.12.2021 21:27 / СпортБуквально несколько часов назад стало известно о том, что Татьяну Тарасову уже выписали из больницы. Напомним,...
Этери Тутберидзе в отчаянии от диагноза дочери
22.12.2021 20:28 / СпортВ связи с неправильно подобранными лекарствами дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе начала терят...
В Саратовской области горе-мать оставила в заснеженной местности умирать своих двоих детей
22.12.2021 20:03 / ПроисшествияТрагедия произошла в селе Прокудино Саратовской области. Именно здесь прохожая нашла ужасающую находку: тела 8...
Звезда сериала «Чикатило» Алина Мещерякова нашла заказчика, организовавшего на нее нападение
22.12.2021 19:37 / Происшествия11 ноября неизвестный напал на звезду сериала «Чикатило», а потом и на ее мать. 32-летняя актриса назвала имя ...
Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска сломала позвоночник
22.12.2021 18:33 / ПроисшествияЖурналисты сообщили про ужасное событие, которое произошло с актрисой Барбарой Брыльской. Звезда, известная св...
За 2021 год было 32 предотвращенных терактов в стране
21.12.2021 22:22 / ПолитикаПрезидент России Владимир Путин в одном из своих последних заявлений сообщил о том, что за последние 11 месяце...
Дмитрия Тарасова защищает жена от обвинений Ольги Бузовой
21.12.2021 22:01 / Шоу-бизнесОльга Бузова на публичном мероприятии оскорбила своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова. Пока футболист думал, ка...
Алена Кравец испортила жизнь женщине, которая в итоге вырастила ее родного сына
21.12.2021 21:29 / Шоу-бизнес21 год назад 36-летняя музыкальная исполнительница Алена Кравец втайне от всех родила сына и написала отказную...
Напали и жестоко избили олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева
21.12.2021 21:07 / ПроисшествияНа олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева напали в самом центре Москвы. 32-летний фигурист и партнер ведущей ...
Звезда сериала «Татьянин день» Артем Артемьев стал папой!
21.12.2021 14:10 / ИнтернетАктер, звезда сериала «Татьянин день» Артем Артемьев уже довольно долгое время не выставляет напоказ свою личн...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар