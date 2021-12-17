Казанский стрелок публично попросил прощения у родных убитых ним людей

19-летний Ильназ Галявиев признал себя виновным по всем статьям обвинения: убийство, покушение на убийство двух и более лиц (в том числе и малолетних), изготовление взрывчатых веществ и взрывного устройства, умышленное повреждение чужого имущества.

Со слов Галявина, он все организовал сам и ни в какой секте не состоял:

«Меня никто не подстрекал… я все делал сам. Конечно, я раскаиваюсь, но это не вернет жизнь всем погибшим. Прошу прощения. Извините, за то что я сделал», - сказал в своем обращении к родственникам убитых Ильназ Галявин.

Ильназ также отметил, что его многое могло остановить, однако он выбрал именно то, что уже совершил.

Галявин признался, что условия в тюрьме хорошие, с отцом общается. Ему он рассказал, что питание хорошее, дают читать книги. Он с удовольствие читает любую предложенную литературу.

Отметим, что 11 мая 2021 Ильназ Галявин устроил стрельбу из оружия в гимназии № 175 в Казани. В результате беспорядочной стрельбы погибли 9 человек, 7 из которых дети, 2 – педагоги, а также 23 человека получили травмы различной степени тяжести. Ильназ Галявина арестовали и в СИЗО он пробудет до 21 апреля 2022 года.