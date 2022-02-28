Девушка актера Ростислава Гулбиса не может смириться с его смертью

В этот день 28 февраля актеру исполнилось бы 33 года и, в связи с этим Виктория почтила память Ростислава. В своей публикации Виктория опубликовала совместный снимок в ванной комнате, на котором улыбающегося Ростислава сзади обнимает Виктория:

«С твоим днем, родной, свет очей моих… Помню прошлый твой день рождения. Мы закрылись дома, купили вина, вкусной еды и весь день не выходили. Валялись в кровати, не одевались даже, наслаждались едой, вином и друг другом. Ты тогда сказал, что это твой лучший день рождения, что тебе большего и не нужно. Ты был спокоен и безмерно счастлив… Люблю навечно. Спасибо тебе за тебя и нас», — поделилась воспоминаниями Виктория.

Возлюбленная Ростислава призналась, что до сих пор не может прийти в себя. Теперь ее жизнь разделилась на все то светлое доброе и прекрасное, что было «до» и смутное теперешнее:





«Сегодня я восемь месяцев, как без тебя живу. Я стараюсь все это время что-то делать и заниматься какими-то важными делами, а внутри меня огромная дыра, которую ничем не заполнить», - призналась девушка актера.

Напомним, что актер Ростислав Гулбис скончался в период, когда снимался в клипе для группы Good Times. Это произошло в Костроме, когда ему внезапно стало плохо, артиста экстренно доставили в ближайшую клинику, но, увы, попытки помочь оказались тщетными.

Как оказалось, артист страдал от панкреатита и в этот момент случилось обострение. Ростислав не злоупотреблял алкоголем, но в этот момент произошло стечение обстоятельств, которые привели к гибели. Об этом заявил позже агент актера Екатерина Гольцман в интервью для журналистов.