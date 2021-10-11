Почему Индия находится на грани беспрецедентного энергетического кризиса





В стране, где 70% электроэнергии вырабатывается с использованием угля, это является серьезной причиной для беспокойства, поскольку это угрожает подорвать восстановление экономики Индии после пандемии.

Почему это происходит? Этот кризис длится несколько месяцев.

По мере оживления экономики Индии после второй смертоносной волны COVID-19 спрос на электроэнергию резко вырос.

Потребление электроэнергии только за последние два месяца подскочило почти на 17% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

В то же время мировые цены на уголь выросли на 40%, а импорт Индии упал до двухлетнего минимума.

Страна является вторым по величине импортером угля в мире, несмотря на то, что у нее также четвертые по величине запасы угля в мире.

Электростанции, которые обычно зависят от импорта, в настоящее время сильно зависят от индийского угля, что усиливает давление на и без того ограниченные внутренние поставки.

Эксперты говорят, что в настоящее время импорт большего количества угля для компенсации внутреннего дефицита невозможен.

«Мы видели дефицит в прошлом, но что беспрецедентно на этот раз, так это то, что уголь сейчас действительно дорогой», - проинформировал общественость Ауродип Нанди, экономист по Индии и вице-президент Nomura.





Если кризис продолжится, рост стоимости электроэнергии ощутят потребители. Розничная инфляция уже высока, поскольку все, от нефти до продуктов питания, стало дороже.

Вивек Джайн, директор India Ratings Research, охарактеризовал ситуацию как «ненадежную».

В последние годы добыча в Индии отставала, поскольку страна пыталась снизить свою зависимость от угля для достижения климатических целей.



