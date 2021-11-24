Анна Седокова рассказала о Валентине Белькевиче: «Он переспал с половиной страны»
Сейчас певица Анна Седокова находится в браке с баскетболистом Янисом Тиммой, который младше жены на 9 лет. Артистка утверждает, что лишь сейчас она обрела настоящее женское счастье. А ведь за плечами экс-солистки группы «ВИА ГРА» ряд неудачных романов и три развода.
Первый неудачный брак Седоковой – с белорусским футболистом Валентином Белькевичем. Певица призналась, что на тот момент уже являлась
участницей популярной группы, тем не менее она оставалась такой наивной и стеснительной,
как в юности.
«Я выписывалась с роддома, будучи женой известного
футболиста, капитана сильнейшей команды, обеспеченного человека – с розовой
сумочкой в руках с нарисованными мишками. Я была еще просто ребенком!», -
вспоминала Анна.
Валентин был старше Анны на десять лет, позволял себе
крутить интрижки на стороне, несмотря на молодую жену и недавно родившегося
ребенка.
«Валентин переспал с половиной страны, он имел
обильные сексуальные контакты», - сетовала артистка.
По слухам, второй супруг Максим Чернявский – также посматривал
по сторонам. Хотя сам Максим утверждал, что именно Анна Седокова изменила ему.
А третий партнер Артем Комаров – бросил Анну сразу после беременности, когда та
родила сына Гектора.
Но сама Анна Седокова не расстраивается, она утверждает, что по-настоящему полюбила лишь нынешнего супруга – спортсмена Яниса Тимму.
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Но, начало этих отношений было окутано большим скандалом.
Оказалось, что Седокова и Тимма начали встречаться, когда спортсмен был еще
женат. Янис бросил жену с маленьким ребенком ради горячей брюнетки.