Анна Седокова рассказала о Валентине Белькевиче: «Он переспал с половиной страны»

Первый неудачный брак Седоковой – с белорусским футболистом Валентином Белькевичем. Певица призналась, что на тот момент уже являлась участницей популярной группы, тем не менее она оставалась такой наивной и стеснительной, как в юности.

«Я выписывалась с роддома, будучи женой известного футболиста, капитана сильнейшей команды, обеспеченного человека – с розовой сумочкой в руках с нарисованными мишками. Я была еще просто ребенком!», - вспоминала Анна.

Валентин был старше Анны на десять лет, позволял себе крутить интрижки на стороне, несмотря на молодую жену и недавно родившегося ребенка.

«Валентин переспал с половиной страны, он имел обильные сексуальные контакты», - сетовала артистка.

По слухам, второй супруг Максим Чернявский – также посматривал по сторонам. Хотя сам Максим утверждал, что именно Анна Седокова изменила ему. А третий партнер Артем Комаров – бросил Анну сразу после беременности, когда та родила сына Гектора.

Но сама Анна Седокова не расстраивается, она утверждает, что по-настоящему полюбила лишь нынешнего супруга – спортсмена Яниса Тимму.

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Но, начало этих отношений было окутано большим скандалом. Оказалось, что Седокова и Тимма начали встречаться, когда спортсмен был еще женат. Янис бросил жену с маленьким ребенком ради горячей брюнетки.