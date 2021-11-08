В Японии протестируют технологию, заряжающую гаджеты воздухом через 5G
08.11.2021 09:24 / В мире / Прочли: 594 человек
Японский оператор сотовой связи SoftBank намерен вскоре протестировать технологию, заряжающую наушники, умные часы и другие носимые устройства воздухом. Как сообщает издание Nikkei, специальные устройства беспроводной передачи энергии будут установлены на базовых станциях 5G, разворачивающихся SoftBank. Испытания начнутся, как только правительство ослабит ограничения на использование подобных беспроводных технологий.
В настоящее время SoftBank занимается заменой своих базовых станций 4G на 5G по всей Японии. Технология беспроводной зарядки устройств разработана совместно с Киотским университетом, Технологическим институтом Канадзавы и Национальным институтом информационных и коммуникационных технологий. Ее суть состоит в том, что электрический заряд передается в высокочастотном диапазоне 28 ГГц, используемом в сотовой связи 5G. Соответственно, любой человек сможет автоматически заряжать совместимые устройства просто подойдя к базовой станции.
Чтобы предотвратить негативное влияние на человеческий организм, оператор будет передавать около 1 мВт энергии на расстоянии до 10 метров. В дальнейшем радиус будет увеличен до 100 метров. Помимо зарядки устройств по воздуху технология также может применяться для поисковых маячков и различных медицинских датчиков-имплантов.
На сегодняшний день в Японии установлены ограничения на использование подобной технологии, поскольку беспроводная передача энергии может создавать помехи связи. Однако уже в этом году Министерство внутренних дел и коммуникаций намерено издать указ о выделении нескольких диапазонов частот для беспроводной зарядки. Сначала будет разрешено использовать технологию внутри помещений, а в 2024 году – на улицах. Коммерческое применение технологии запланировано в 2025 году.
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Источник: https://www.starslife.ru/
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