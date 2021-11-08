В Японии протестируют технологию, заряжающую гаджеты воздухом через 5G





В настоящее время SoftBank занимается заменой своих базовых станций 4G на 5G по всей Японии. Технология беспроводной зарядки устройств разработана совместно с Киотским университетом, Технологическим институтом Канадзавы и Национальным институтом информационных и коммуникационных технологий. Ее суть состоит в том, что электрический заряд передается в высокочастотном диапазоне 28 ГГц, используемом в сотовой связи 5G. Соответственно, любой человек сможет автоматически заряжать совместимые устройства просто подойдя к базовой станции.

Чтобы предотвратить негативное влияние на человеческий организм, оператор будет передавать около 1 мВт энергии на расстоянии до 10 метров. В дальнейшем радиус будет увеличен до 100 метров. Помимо зарядки устройств по воздуху технология также может применяться для поисковых маячков и различных медицинских датчиков-имплантов.

На сегодняшний день в Японии установлены ограничения на использование подобной технологии, поскольку беспроводная передача энергии может создавать помехи связи. Однако уже в этом году Министерство внутренних дел и коммуникаций намерено издать указ о выделении нескольких диапазонов частот для беспроводной зарядки. Сначала будет разрешено использовать технологию внутри помещений, а в 2024 году – на улицах. Коммерческое применение технологии запланировано в 2025 году.



