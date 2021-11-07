Суданский переворот: учителей забрызгали слезоточивым газом на акции протеста в Хартуме









Ночью демонстранты установили баррикады в первый из двух дней запланированного гражданского неповиновения в знак протеста против государственного переворота в прошлом месяце.

Они требуют от военного правительства отступить и разрешить мирный переход к гражданскому правлению.

Демонстрации проходят, когда посредники Лиги арабских государств прибывают в Хартум для переговоров, чтобы попытаться разрядить кризис.

Гражданский премьер-министр Абдалла Хамдок остается под домашним арестом и испытывает давление со стороны военных с целью сотрудничества с ними.



