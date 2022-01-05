Саша Савельева упала со снегохода на зимнем курорте

В Instagram-историях звездная блондинка призналась, что во время непродолжительного зимнего отпуска с ней произошла досадная ситуация:

«Активный отдых иногда заканчивается вот так… Упала со снегохода на руку».

38-летняя блондинка отправилась сразу в ближайший травмпункт, где врач ее обескуражил новостью о том, что это не просто ушиб, а трещина. Теперь артистке придется четыре недели ходить со специальной фиксирующей лангеткой на гипсовой основе.

Саша со слезами на глазах призналась, на сколько ей больно осознавать, что теперь она ближайшие 4 недели не то, что на фортепиано, флейте и в любимый теннис не поиграет, а и просто что-либо правой рукой совершить будет просто нереально.

Спустя некоторое время артистка взбодрилась и признала, что теперь хотя бы сможет попытаться что-либо сделать левой лукой и тем самым начать развивать навыки управления, но и тренировать свое правое полушарие.

Со временем Саша все равно осознала, что так и не приняла ситуацию, девушка не была морально готова к повязке и временным ограничениям.