Саша Савельева упала со снегохода на зимнем курорте
05.01.2022 20:54 / Происшествия / Прочли: 535 человек
Российская певица, бывшая солистка поп-группы «Фабрика» Саша Савельева сильно пострадала во время активного отдыха на горных склонах. Катаясь на снегоходе, Александра пострадала физически и морально, обстоятельствами сложившейся ситуации девушка поделилась со слезами на глазах в личном блоге.
В Instagram-историях звездная блондинка призналась, что во время непродолжительного зимнего отпуска с ней произошла досадная ситуация:
«Активный отдых иногда заканчивается вот так… Упала со снегохода на руку».
38-летняя блондинка отправилась сразу в ближайший травмпункт, где врач ее обескуражил новостью о том, что это не просто ушиб, а трещина. Теперь артистке придется четыре недели ходить со специальной фиксирующей лангеткой на гипсовой основе.
Саша со слезами на глазах призналась, на сколько ей больно осознавать, что теперь она ближайшие 4 недели не то, что на фортепиано, флейте и в любимый теннис не поиграет, а и просто что-либо правой рукой совершить будет просто нереально.
Спустя некоторое время артистка взбодрилась и признала, что теперь хотя бы сможет попытаться что-либо сделать левой лукой и тем самым начать развивать навыки управления, но и тренировать свое правое полушарие.
Со временем Саша все равно осознала, что так и не приняла ситуацию, девушка не была морально готова к повязке и временным ограничениям.
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